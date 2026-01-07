Россия срочно эвакуирует своих дипломатов: в сети заинтриговали новостями с Ближнего Востока

Издание Daily Iran News обратило внимание на подозрительную эвакуацию сотрудников российского посольства из Израиля.

РФ эвакуирует своих дипломатов из Израиля Фото: из открытых источников

По информации аналитиков, уже зафиксировано несколько авиарейсов для вывоза дипломатов.

"Российская армия срочно эвакуирует сотрудников российского посольства вместе с их семьями в Израиле и возвращает их в Россию. Это уже третий рейс России за последние 24 часа для эвакуации посольства в Израиле. Есть некоторые новости, о которых, по всей видимости, сообщили Россию", — пишет издание в сети Х.

Как сообщал портал "Комментарии", верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи якобы подготовил запасной план побега из страны на случай, если протесты выйдут из-под контроля, а силовики откажутся выполнять его приказы. Хаменеи рассматривает вариант срочного выезда из Тегерана в Москву вместе с ближайшим окружением. Это около 20 человек, среди которых члены семьи и его сын Моджтаба, которого считают вероятным наследником. По словам собеседников The Times в разведке, план частично повторяет сценарий побега сирийского лидера Башара Асада, который в конце 2024 года покинул Дамаск и вылетел в Россию.

Ранее издание "Комментарии" писало, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил еще одним ударом по Ирану, если страна попытается возобновить свою программу баллистических ракет. Американский президент добавил, что поддержит атаку на Иран "немедленно", если он попытается восстановить свой ядерный потенциал. При этом он советует Тегерану стремиться к "соглашению" из США.

В этом году США уже бомбили три ядерных объекта в Иране, и эту атаку впоследствии Трамп назвал большим военным успехом. Однако в последние недели Израиль предупредил, что Иран снова расширяет программу баллистических ракет.