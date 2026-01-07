Росія терміново евакуює своїх дипломатів: у мережі заінтригували новинами з Близького Сходу

Видання Daily Iran News звернуло увагу на підозрілу евакуацію співробітників російського посольства з Ізраїлю.

РФ евакуює своїх дипломатів з Ізраїлю. Фото: з відкритих джерел

За інформацією аналітиків, зафіксовано вже кілька авіарейсів для вивезення дипломатів.

"Російська армія терміново евакуює співробітників російського посольства разом з їхніми сім'ями в Ізраїлі та повертає їх до Росії. Це вже третій рейс Росії за останні 24 години для евакуації її посольства в Ізраїлі. Є деякі новини, про які, очевидно, повідомили Росію", — пише видання у мережі Х.

Як повідомляв портал "Коментарі", верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї нібито підготував запасний план втечі з країни на випадок, якщо протести вийдуть з-під контролю, а силовики відмовляться виконувати його накази. Хаменеї розглядає варіант термінового виїзду з Тегерана до Москви разом із найближчим оточенням. Це приблизно 20 осіб, серед яких члени сім’ї та його син Моджтаба, якого вважають імовірним спадкоємцем. За словами співрозмовників The Times у розвідці, план частково повторює сценарій втечі сирійського лідера Башара Асада, який наприкінці 2024 року залишив Дамаск і вилетів до Росії.

Раніше видання "Коментарі" писало, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив ще одним ударом по Ірану, якщо країна спробує відновити свою програму балістичних ракет. Американський президент додав, що підтримає атаку на Іран "негайно", якщо той спробує відновити свій ядерний потенціал. При цьому він радить Тегерану прагнути "угоди" зі США.

Цього року США вже бомбардували три ядерні об'єкти в Ірані, і цю атаку згодом Трамп назвав великим військовим успіхом. Однак останніми тижнями Ізраїль попередив, що Іран знову розширює програму балістичних ракет.