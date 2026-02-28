Россия ставит на затягивание войны в Иране: что в ней может решиться

Израиль и США начали войну в Иране. В этой ситуации очень важно смотреть на эту войну не идеалистически – добро против зла, а прагматично исходя из наших переговоров. Об этом рассказал политолог Вадим Денисенко.

Война в Иране. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что Россия ставит на затягивание этой войны. Кремлю нужна долгая война, которая сделает три вещи: поднимет цены на нефть; позволит России сыграть у посредника, который вчера продал Ирану оружия на 300 млн, а сегодня будет предлагать стать гарантом каких-то договоренностей. Все это, в свою очередь, позволит разорвать тему войны в Украине и более широких американо-российских отношений, повторить сирийский финт 2015 года.

"Война в Иране, пожалуй, самый главный шанс для Трампа выйти с сильными картами на переговоры с КНР и сломать игру антитрамповской "фронды" внутри США. Вся внешнеполитическая игра Белого дома последних месяцев заключалась в том, чтобы стать игроком номер один по мировой логистике нефти и влияниям на ценообразование на углеводороде. Иран является важным элементом этой игры. Если американцам удается подчинить себе нефтегазовую отрасль Ирана – это заявка на успех. Все остальные варианты не имеют столь высокого значения", – отметил политолог.

По словам Вадима Денисенко, нам в этой войне очень важно только одно дело – чтобы эта война была короткой и Россия не смогла навязать себя как посредника. Поговорить о демократии, конечно, можно, но накануне возможного появления Китая в переговорной группе стоит не забывать, что термин "ось зла" не обязателен сейчас.

Напомним, в субботу, 28 февраля, Израиль нанес превентивный удар по Ирану. В центре столицы Тегерана произошло несколько мощных взрывов. Соответствующее заявление сделал министр обороны Израиля Исраэль Кац.

Атака произошла спустя несколько минут после того, как Кац объявил о начале "превентивного удара" против Ирана. В то же время Правительство Израиля объявило чрезвычайное положение из-за ожиданий ответных иранских действий с помощью беспилотников и баллистических ракет.

При этом CNN, ссылаясь на достоверные источники. Ранее сообщалось, что атака израильской армии на Иран, которая началась утром 28 февраля, является совместной операцией США и Израиля.



