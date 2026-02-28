Росія ставить на затягування війни в Ірані: що в ній може вирішитися

Ізраїль та США розпочали війну в Ірані. У цій ситуації дуже важливо дивитися на цю війну не ідеалістично – добро проти зла, а прагматично, виходячи з наших переговорів. Про це розповів політолог Вадим Денисенко.

Війна в Ірані Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначив, Росія ставить на затягування цієї війни. Кремлю потрібна довга війна, яка зробить три речі: підніме ціни на нафту; дасть можливість Росії зіграти в посередника, який вчора продав Ірану зброї на 300 млн, а сьогодні пропонуватиме стати гарантом якихось домовленостей. Все це, у свою чергу, дозволить розірвати тему війни в Україні і ширших американо-російських стосунків, повторити сирійський фінт 2015 року.

"Війна в Ірані, напевне, найголовніший шанс для Трампа вийти з сильними картами на переговори з КНР і зламати гру антитрампівської "фронди" всередині США. Вся зовнішньополітична гра Білого дому останніх місяців полягала у тому, щоб стати гравцем номер один по світовій логістиці нафти і впливам на ціноутворення на вуглеводні. Іран важливий елемент цієї гри. Якщо американцям вдається "підпорядкувати" собі нафтогазову галузь Ірану – це заявка на успіх. Всі інші варіанти не мають такого високого значення", – зазначив політолог.

За словами Вадима Денисенка, нам у цій війні дуже важливо лише одна річ – щоб ця війна була короткою і Росія не змогла навʼязати себе, як посередника. Поговорити про демократію, звичайно, можна, але напередодні можливої появи Китаю в переговорній групі, варто не забувати, що термін "вісь зла" не обовʼязковий зараз.

Нагадаємо, у суботу, 28 лютого, Ізраїль завдав превентивного удару по Ірану. У центрі столиці Тегерана сталося кілька потужних вибухів. Відповідну заяву зробив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац.

Атака відбулася через кілька хвилин після того, як Кац оголосив про початок "превентивного удару" проти Ірану. Водночас Уряд Ізраїлю оголосив надзвичайний стан через очікування іранських дій у відповідь за допомогою безпілотників та балістичних ракет.

При цьому CNN, посилаючись на достовірні джерела. Повідомило раніше, що атака ізраїльської армії на Іран, яка розпочалася зранку 28 лютого, є спільною операцією США та Ізраїлю.



