Саудовская Аравия тайно нанесла серию ударов по Ирану: что известно

Саудовская Аравия в конце марта тайно нанесла серии авиаударов по территории Ирана в ответ на атаки по своей территории во время эскалации на Ближнем Востоке. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на западных и иранских чиновников.

Саудовская Аравия тайно атаковала Иран. Фото: Reuters

По данным источников, удары стали первым известным случаем, когда саудовские военные непосредственно действовали на иранской территории. Операция проводилась по принципу "глаз за око" после серии иранских атак, подвергшихся королевству.

Точные цели авиаударов официально не раскрываются. Reuters отмечает, что подтвердить, какие именно объекты были атакованы, пока невозможно. В то же время собеседники агентства утверждают о "многочисленных" ударах, а сама операция свидетельствует о существенном изменении подхода Эр-Рияда к сдерживанию своего главного регионального соперника.

После инцидента между Эр-Риядом и Тегераном начались интенсивные дипломатические контакты. Саудовская сторона якобы предупредила Иран о готовности новых атак в случае повторения ударов по королевству. Впоследствии стороны договорились о понижении напряженности.

Эти события произошли незадолго до того, как США и Иран достигли договоренностей о прекращении огня, которое вступило в силу 7 апреля. Один из иранских чиновников заявил Reuters, что соглашение с Саудовской Аравией имело целью "предотвратить дальнейшую эскалацию и защитить взаимные интересы".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ОАЭ нанесли тайные удары по Ирану и стали активным участником войны.

Также "Комметнари" писали, что президент США Дональд Трамп готовит жесткий сценарий по Ирану.