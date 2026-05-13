Саудівська Аравія таємно завдала серії ударів по Ірану: що відомо

Саудівська Аравія наприкінці березня таємно завдала серії авіаударів по території Ірану у відповідь на атаки по своїй території під час ескалації на Близькому Сході. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на західних та іранських чиновників.

Саудівська Аравія таємно атакувала Іран.

За даними джерел видання, удари стали першим відомим випадком, коли саудівські військові безпосередньо діяли на іранській території. Операція проводилася за принципом "око за око" після серії іранських атак, яких зазнало королівство.

Точні цілі авіаударів офіційно не розкриваються. Reuters зазначає, що підтвердити, які саме об’єкти були атаковані, наразі неможливо. Водночас співрозмовники агентства стверджують про "численні" удари, а сама операція свідчить про суттєву зміну підходу Ер-Ріяда до стримування свого головного регіонального суперника.

Після інциденту між Ер-Ріядом і Тегераном почалися інтенсивні дипломатичні контакти. Саудівська сторона нібито попередила Іран про готовність до нових атак у разі повторення ударів по королівству. Згодом сторони домовилися про зниження напруженості.

Ці події відбулися незадовго до того, як США та Іран досягли домовленостей про припинення вогню, яке набуло чинності 7 квітня. Один з іранських чиновників заявив Reuters, що угода із Саудівською Аравією мала на меті "запобігти подальшій ескалації та захистити взаємні інтереси".

