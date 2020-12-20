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Саудовская Аравия закрывает границы из-за нового штамма COVID

Такое ограничение власти намерены ввести сроком на неделю

20 декабря 2020, 23:40
Автор:

Татьяна Лозовенко

Саудовская Аравия приняла решение о закрытии воздушных и сухопутных границ с другими государствами на фоне данных о выявлении и распространении нового штамма коронавируса. Об этом сообщает SPA.

Саудовская Аравия закрывает границы из-за нового штамма COVID

Такое ограничение власти намерены ввести сроком на неделю после соответствующих рекомендаций здавоохраниетльных учреждений Саудовской Аравии.

Сегодня стало известно, что новый штамм коронавируса обнаружили у туриста в Италии, который прибыл из Великобритании вместе с другом. Они и их семьи находятся в изоляции. О подтвержденном новом случае заражения сообщило МОЗ страны. О состоянии туриста подробно не сообщается.

Напомним, Австрия, Италия, Франция и Нидерланды закрыли авиасообщение с Британией сегодня, 20 декабря. Кроме того, Франция запретила использовать любые виды транспорта для пересечения границы. Лондон оказался в полной изоляции из-за мутации вируса. Ранее СМИ писали, что Европейский союз во главе с Германией пытаются полностью закрыть территории стран-членов для британцев.

Ранее "Комментарии" писали, что Турция блокирует авиасообщение с Англией, Данией и Нидерландами. Об этом сообщает МОЗ страны.




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Источник: https://www.gazeta.ru/social/news/2020/12/21/n_15389468.shtml
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