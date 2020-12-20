Саудовская Аравия закрывает границы из-за нового штамма COVID

Саудовская Аравия приняла решение о закрытии воздушных и сухопутных границ с другими государствами на фоне данных о выявлении и распространении нового штамма коронавируса. Об этом сообщает SPA.

Такое ограничение власти намерены ввести сроком на неделю после соответствующих рекомендаций здавоохраниетльных учреждений Саудовской Аравии.

Сегодня стало известно, что новый штамм коронавируса обнаружили у туриста в Италии, который прибыл из Великобритании вместе с другом. Они и их семьи находятся в изоляции. О подтвержденном новом случае заражения сообщило МОЗ страны. О состоянии туриста подробно не сообщается.

Напомним, Австрия, Италия, Франция и Нидерланды закрыли авиасообщение с Британией сегодня, 20 декабря. Кроме того, Франция запретила использовать любые виды транспорта для пересечения границы. Лондон оказался в полной изоляции из-за мутации вируса. Ранее СМИ писали, что Европейский союз во главе с Германией пытаются полностью закрыть территории стран-членов для британцев.

Ранее "Комментарии" писали, что Турция блокирует авиасообщение с Англией, Данией и Нидерландами. Об этом сообщает МОЗ страны.









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