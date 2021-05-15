Сектор Газа: израильская армия нанесла удар по дому одного из лидеров ХАМАС

Израильские военные заявили, что нанесли удар с воздуха по дому одного из политических лидеров движения ХАМАС в секторе Газа.Об этом пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на Associated Press.

Израильская армия нанесла удар по дому одного из лидеров ХАМАС - фото из открытых источников

По данным издания, разбомбили дом одного из руководителей политбюро ХАМАС Халиля аль-Хайи.

Отмечается, что накануне израильские ВВС ударили по зданию, где были расположены офисы местных и международных СМИ в секторе Газа. В Армии обороны Израиля заявили, что в этом здании функционировал разведывательный штаб движения ХАМАС, используя работающие там офисы средств массовой информации в качестве прикрытия.

Напомним, что обострение палестино-израильского конфликта продолжается. Кандидат политических наук, преподаватель Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко Александр Мишин отмечает, что террористы из Сектора Газа выпустили более тысячи ракет по израильским городам. Это, по его словам, ведёт к снижению эффективности работы тактической системы ПРО "Железный купол" из-за интенсивности и массовости ракетных обстрелов. Параллельно происходит втягивание в беспорядки арабского населения в Израиле, за пределами населенных пунктов Западного Берега реки Иордан, переросшее в наиболее массовое за последние годы уличное противостояние со многими пострадавшими. МАГАВ (пограничная полиция, военизированное подразделение полиции Израиля – прим. ред.) наводит порядок в городах, но необходимо время.

В материале нашего издания также сообщалось, что одним из самых обсуждаемых вопросов последних дней является напряженная военная ситуация между Палестиной и Израилем. За эскалацией на Ближнем Востоке, затаив дыхание, наблюдает все мировое сообщество. "Комментарии" обратились к экспертам, дабы понять, какие выводы из происходящего важно сделать Украине и повлияет ли этот конфликт на нас.





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