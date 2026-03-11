Ситуация на Ближнем Востоке обостряется: в Иране сделали настораживающее заявление

Иранский Исламский революционный гвардейский корпус (IRGC) заявил, что начал "самую интенсивную и мощную операцию" с начала войны. как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN", со ссылкой на государственную телерадиокомпанию Ирана "IRIB".

Иран. Фото: из открытых источников

Официальный Тегеран заявил, что его ночная атака включала запуск ракет, в том числе баллистических большой дальности Khorramshahr, по целям в Израиле и американским объектам в регионе.

"Мы продолжим наши целенаправленные и мощные атаки, и в ходе этой войны мы думаем только о полной капитуляции врага. Война закончится только тогда, когда тень войны исчезнет из нашей страны", – говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр обороны США Пит Гегсет обратился к новому верховному лидеру Ирана Моджтабы Хаменее с призывом отказаться от стремления получить ядерное оружие. Соответствующее заявление глава Пентагона сделал на брифинге в Вашингтоне на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Пит Гегсет заявил, что Моджтаби Хаменеи следует принять предложение президента США Дональда Трампа и четко заявить об отказе от ядерной программы.

"Новому лидеру Ирана было бы мудро прислушаться к словам нашего президента, который заключается в том, чтобы не стремиться к ядерному оружию, и заявить об этом", – сказал Гегсет.

Также издание "Комментарии" сообщало – Администрация президента США Дональда Трампа несколько месяцев назад отказалась от предложения Украины передать проверенные на фронте технологии борьбы с иранскими ударными дронами. Теперь в Вашингтоне признают, что это решение могло стать серьезным тактическим просчетом. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников.