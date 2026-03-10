logo

В США обратились к новому лидеру Ирана со специальным предложением
НОВОСТИ

В США обратились к новому лидеру Ирана со специальным предложением

Пит Гегсет призвал нового верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи прислушаться к Дональду Трампу.

10 марта 2026, 14:55
Автор:
avatar

Slava Kot

Министр обороны США Пит Гегсет обратился к новому верховному лидеру Ирана Моджтабы Хаменее с призывом отказаться от стремления получить ядерное оружие. Соответствующее заявление глава Пентагона сделал на брифинге в Вашингтоне на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

В США обратились к новому лидеру Ирана со специальным предложением

Пит Гегсет. Фото: EPA/UPG

Пит Гегсет заявил, что Моджтаби Хаменеи следует принять предложение президента США Дональда Трампа и четко заявить об отказе от ядерной программы.

"Новому лидеру Ирана было бы мудро прислушаться к словам нашего президента, который заключается в том, чтобы не стремиться к ядерному оружию, и заявить об этом", – сказал Гегсет.

В ходе брифинга Гегсет также подчеркнул, что Соединенные Штаты не намерены отступать, пока противник не будет "полностью и решительно разгромлен". В то же время министр обороны отказался комментировать сообщения о возможном ранении Моджтабы Хаменеи в результате ударов по территории Ирана.

Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщало, что Трамп якобы заявлял своим помощникам о готовности поддержать ликвидацию нового иранского лидера, если Тегеран не согласится на уступки, в том числе не остановит свою ядерную программу.

Напомним, в конце февраля США вместе с Израилем начали серию атак по объектам на территории Ирана. В один из ударов погиб многолетний верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. Через неделю Совет экспертов избрал его преемником сына Моджтаба Хаменеи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Тегеран высмеял США за военные действия против Ирана.

Также "Комментарии" писали, что КСИР "предложил" Трампу провести наземную военную операцию США в Иране.



Источник: https://edition.cnn.com/world/live-news/iran-war-us-israel-trump-03-10-26
