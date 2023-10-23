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СМИ узнали, согласился ли Израиль на перемирие

По информации CNN, Израиль отказался прекращать огонь по Газе на фоне переговоров об освобождении заложников

сегодня, 07:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Израиле даже не рассматривают вариант о том, чтобы прекратить огонь по сектору Газа и согласиться на перемирие, чтобы выполнить условие ХАМАС для освобождения части заложников. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".

СМИ узнали, согласился ли Израиль на перемирие

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

СМИ, ссылаясь на высокопоставленного израильского чиновника сообщает, что в Газе "не будет прекращения огня" на фоне усилий США и Катара освободить более 200 заложников, удерживаемых там ХАМАС.


Чиновник также рассказал, что не знал о призывах США отложить наземную операцию в Газе и заявил, что Израиль и США хотят освободить всех заложников "быстрее всего".

"Но нельзя позволить гуманитарным усилиям повлиять на миссию по ликвидации ХАМАС", — добавил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — идет уже третья неделя эскалации на Ближнем Востоке. Израильская армия (ЦАХАЛ) после мощных ракетно-бомбовых ударов по Сектору Газа, который контролирует ХАМАС, совершивший террористическую атаку 7 октября, приведшую к многочисленным жертвам и захвату сотен заложников, пока не решился на наземную операцию. А власти США, которые однозначно поддерживают Израиль, в очередной раз дают понять, что нападения боевиков ХАМАС связано со стремлением сорвать потенциальную нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Что можно сказать о ближневосточном обострении на данный момент? Какие прогнозы, как могут действовать стороны конфликта и те, кто за ними стоит, как это может отразиться на российско-украинской войне? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – от Израиля требуют отложить наземную операцию в секторе Газа: кто оказывает давление.




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Источник: https://edition.cnn.com/middleeast/live-news/israel-hamas-war-gaza-news-10-22-23/h_8a0ab864dd91040170eb7112d6d97651
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