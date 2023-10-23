СМИ узнали, согласился ли Израиль на перемирие

В Израиле даже не рассматривают вариант о том, чтобы прекратить огонь по сектору Газа и согласиться на перемирие, чтобы выполнить условие ХАМАС для освобождения части заложников. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

СМИ, ссылаясь на высокопоставленного израильского чиновника сообщает, что в Газе "не будет прекращения огня" на фоне усилий США и Катара освободить более 200 заложников, удерживаемых там ХАМАС.

Чиновник также рассказал, что не знал о призывах США отложить наземную операцию в Газе и заявил, что Израиль и США хотят освободить всех заложников "быстрее всего".

"Но нельзя позволить гуманитарным усилиям повлиять на миссию по ликвидации ХАМАС", — добавил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — идет уже третья неделя эскалации на Ближнем Востоке. Израильская армия (ЦАХАЛ) после мощных ракетно-бомбовых ударов по Сектору Газа, который контролирует ХАМАС, совершивший террористическую атаку 7 октября, приведшую к многочисленным жертвам и захвату сотен заложников, пока не решился на наземную операцию. А власти США, которые однозначно поддерживают Израиль, в очередной раз дают понять, что нападения боевиков ХАМАС связано со стремлением сорвать потенциальную нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Что можно сказать о ближневосточном обострении на данный момент? Какие прогнозы, как могут действовать стороны конфликта и те, кто за ними стоит, как это может отразиться на российско-украинской войне? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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