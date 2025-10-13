Среди освобожденных заложников ХАМАС оказался один родом из Донецка

Среди 13 заложников, которых боевики ХАМАС передали Израилю, оказался уроженец Донецка Максим Харкин. Об этом сообщили израильские и арабские СМИ, подтвердив, что освобожденные заложники уже переданы представителям Международного комитета Красного Креста и направляются к израильским военным.

Уроженец Донецка Максим Харкин освобожден из плена ХАМАС

Как информирует Армия обороны Израиля, все 13 освобожденных находятся в удовлетворительном состоянии. Их состояние проверяют медики, после чего освобожденных передадут семьям. По данным телеканала Al Hadath, среди них оказался также Максим Харкин, родившийся в Донецке и уже вышедший на связь со своей семьей.

Максим вместе с матерью переехал в Израиль более двух десятилетий назад, когда ему было 17 лет. После захвата в плен родственники обратились за помощью и даже оформив ему российское гражданство в надежде, что это может повлиять на решение ХАМАС. Представитель группировки Абу Марзук подтверждал, что в организацию обращалась Россия с просьбой о его освобождении, однако ХАМАС отпустил его на общих условиях обмена.

Это уже вторая группа освобожденных израильских заложников после договоренностей о перемирии между Израилем и ХАМАС, достигнутых в октябре 2025 при посредничестве США и нескольких других стран. Ранее из плена вышли семь человек, также вернувшихся на территорию Израиля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп заявил в парламенте Израиля, что война в Газе официально окончена. Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня и обмене заложниками.

Также "Комментарии" писали, что "Европа опозорилась по полной" из-за невозможности закончить войну на Ближнем Востоке.