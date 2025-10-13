logo

Среди освобожденных заложников ХАМАС оказался один родом из Донецка
commentss НОВОСТИ Все новости

Среди освобожденных заложников ХАМАС оказался один родом из Донецка

ХАМАС передал Израилю 13 заложников, среди которых уроженец Донецка Максим Харкин. Его освобождение подтвердила Армия обороны Израиля.

13 октября 2025, 14:17
Автор:
avatar

Slava Kot

Среди 13 заложников, которых боевики ХАМАС передали Израилю, оказался уроженец Донецка Максим Харкин. Об этом сообщили израильские и арабские СМИ, подтвердив, что освобожденные заложники уже переданы представителям Международного комитета Красного Креста и направляются к израильским военным.

Среди освобожденных заложников ХАМАС оказался один родом из Донецка

Уроженец Донецка Максим Харкин освобожден из плена ХАМАС

Как информирует Армия обороны Израиля, все 13 освобожденных находятся в удовлетворительном состоянии. Их состояние проверяют медики, после чего освобожденных передадут семьям. По данным телеканала Al Hadath, среди них оказался также Максим Харкин, родившийся в Донецке и уже вышедший на связь со своей семьей.

Максим вместе с матерью переехал в Израиль более двух десятилетий назад, когда ему было 17 лет. После захвата в плен родственники обратились за помощью и даже оформив ему российское гражданство в надежде, что это может повлиять на решение ХАМАС. Представитель группировки Абу Марзук подтверждал, что в организацию обращалась Россия с просьбой о его освобождении, однако ХАМАС отпустил его на общих условиях обмена.

Это уже вторая группа освобожденных израильских заложников после договоренностей о перемирии между Израилем и ХАМАС, достигнутых в октябре 2025 при посредничестве США и нескольких других стран. Ранее из плена вышли семь человек, также вернувшихся на территорию Израиля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп заявил в парламенте Израиля, что война в Газе официально окончена. Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня и обмене заложниками.

Также "Комментарии" писали, что "Европа опозорилась по полной" из-за невозможности закончить войну на Ближнем Востоке.



