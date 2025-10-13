logo_ukra

НОВИНИ

Серед звільнених заручників ХАМАС опинився один родом з Донецька

ХАМАС передав Ізраїлю 13 заручників, серед яких уродженець Донецька Максим Харкін. Його звільнення підтвердила Армія оборони Ізраїлю.

13 жовтня 2025, 14:17
Slava Kot

Серед 13 заручників, яких бойовики ХАМАС передали Ізраїлю, виявився уродженець Донецька Максим Харкін. Про це повідомили ізраїльські та арабські ЗМІ, підтвердивши, що звільнені заручники вже передані представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста і прямують до ізраїльських військових.

Серед звільнених заручників ХАМАС опинився один родом з Донецька

Уродженець Донецька Максим Харкін звільнений з полону ХАМАС

Як інформує Армія оборони Ізраїлю, усі 13 звільнених перебувають у задовільному стані. Їхній стан перевіряють медики, після чого звільнених передадуть родинам. За даними телеканалу Al Hadath, серед них виявився також Максим Харкін, який народився в Донецьку та вже вийшов на зв’язок зі своєю сім’єю.

Максим разом із матір’ю переїхав до Ізраїлю понад два десятиліття тому, коли йому було 17 років. Після захоплення у полон родичі звернулися по допомогу та навіть оформивши йому російське громадянство, сподіваючись, що це може вплинути на рішення ХАМАС. Представник угруповання Абу Марзук підтверджував, що до організації зверталася Росія з проханням про його звільнення, однак ХАМАС відпустив його на загальних умовах обміну.

Це вже друга група звільнених ізраїльських заручників після домовленостей про перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС, досягнутих у жовтні 2025 року за посередництва США та кількох інших країн. Раніше з полону вийшли семеро осіб, які також повернулися на територію Ізраїлю.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп заявив у парламенті Ізраїлю, що війна в Газі офіційно закінчена. Ізраїль і ХАМАС домовились про припинення вогню та обмін заручниками.

Також "Коментарі" писали, що "Європа зганьбилася по повній" через неможливість закінчити війну на Близькому Сході.



