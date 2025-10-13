Серед звільнених заручників ХАМАС опинився один родом з Донецька

Серед 13 заручників, яких бойовики ХАМАС передали Ізраїлю, виявився уродженець Донецька Максим Харкін. Про це повідомили ізраїльські та арабські ЗМІ, підтвердивши, що звільнені заручники вже передані представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста і прямують до ізраїльських військових.

Уродженець Донецька Максим Харкін звільнений з полону ХАМАС

Як інформує Армія оборони Ізраїлю, усі 13 звільнених перебувають у задовільному стані. Їхній стан перевіряють медики, після чого звільнених передадуть родинам. За даними телеканалу Al Hadath, серед них виявився також Максим Харкін, який народився в Донецьку та вже вийшов на зв’язок зі своєю сім’єю.

Максим разом із матір’ю переїхав до Ізраїлю понад два десятиліття тому, коли йому було 17 років. Після захоплення у полон родичі звернулися по допомогу та навіть оформивши йому російське громадянство, сподіваючись, що це може вплинути на рішення ХАМАС. Представник угруповання Абу Марзук підтверджував, що до організації зверталася Росія з проханням про його звільнення, однак ХАМАС відпустив його на загальних умовах обміну.

Це вже друга група звільнених ізраїльських заручників після домовленостей про перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС, досягнутих у жовтні 2025 року за посередництва США та кількох інших країн. Раніше з полону вийшли семеро осіб, які також повернулися на територію Ізраїлю.

