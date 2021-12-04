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США нанесли авиаудар в Сирии: подробности

В результате авиаудара США в Сирии могло пострадать мирное население

сегодня, 20:45
Автор:

Денис Подставной
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В Соединённых Штатах Америки заявили, что их военные нанесли авиаудар по главарю террористов в Сирии. Об этом пишет издание "Корреспондент". 

США нанесли авиаудар в Сирии: подробности

Беспилотник. Иллюстрация: Pixabay

Как передает СМИ, вчера, 3 декабря, американские военные с помощью беспилотного летательного аппарата нанесли удар по одному из главарей террористической организации "Аль-Каида" недалеко от сирийского города Идлиб.

Официальный представитель Центрального командования ВС США Билл Урбан заявил, что согласно первичному анализу, в результате авиаудара могут быть жертвы среди мирного населения. 

В то же время Урбан отметил, что американские военные стараются избегать жертв среди невинных и предпринимают всё возможное, для того, чтобы это предотвратить. О возможности потерь среди мирного населения доложено Центральному командованию и в настоящее время начато расследование. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Беларуси заявляют, что украинский военный вертолет нарушил границу. Сообщается, что Ми-8 якобы залетел на один километр вглубь республики. В это время винтокрылая машина находилась на высоте сто метров. В Пограничном комитете Беларуси рассказали, что об инциденте проинформирована украинская сторона. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Германии сотрудники правоохранительных органов обнаружили сразу пять трупов в жилом доме. Они прибыли на место событий после того, как к ним обратился местный житель. Он рассказал, что обеспокоен тем, что его соседей не было видно на протяжении длительного времени.  Полицейские сообщили, что все погибшие были убиты. 





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Источник: https://korrespondent.net/world/4423785-v-ssha-zaiavyly-ob-udare-po-hlavarui-al-kaydy-v-syryy
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