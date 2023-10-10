logo

BTC/USD

27660.83

ETH/USD

1590.27

LTC/USD

63.35

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

40.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток США назвали союзника России соучастником нападения на Израиль
commentss НОВОСТИ Все новости

США назвали союзника России соучастником нападения на Израиль

США считают Иран соучастником нападения на Израиль

сегодня, 08:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Иран является соучастником войны в Израиле, хотя США не имеют никаких разведданных или доказательств, указывающих на прямое участие Ирана в атаках. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал представитель Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби, пишет "Reuters".

США назвали союзника России соучастником нападения на Израиль

Иран. Фото: из открытых источников

"Иран в течение длительного времени поддерживает ХАМАС и другие террористические сети во всем регионе, учениями и ресурсами. И поэтому в этом отношении, очевидно, Иран является соучастником, но с точки зрения конкретных доказательств в отношении этого, такого рода атак, нет, у нас нет ничего", – заявил Джон Кирби.


Читайте также на портале "Комментарии" — атаки боевиков ХАМАС на Израиль, начавшиеся в субботу, 7 октября, были спланированы за несколько недель до этого при содействии иранских спецслужб. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных членов ХАМАСа и Хезболлы. При этом в Госдепе США заявили, что доказательств причастности Ирана к этим событиям пока нет. Сам официальный Тегеран, как и в случае с поставками россиянам дронов Shahed, отрицает и свою причастность к атаке ХАМАС на Израиль, при этом в заявлениях поддерживает действия палестинских боевиков. Ну, а Совбез ООН, собравшийся по ситуации в Израиле, никаких действий и заявлений в итоге не принял. Эксперты проанализировали данные заявления специально для издания "Комментарии".

Также издание "Комментарии" сообщало – всплывают жуткие данные о массовых расстрелах и захватах в заложники людей на молодежном фестивале вблизи сектора Газа. Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил, что нужно уничтожить ХАМАС, переговоры невозможны. При этом в Армии обороны Израиля (ЦХАЛ) отмечают, что на юге Израиля уже более двух суток продолжаются ожесточенные бои, а по Газе наносятся массированные ракетные и бомбовые удары. Какие главные выводы можно сделать на данный момент? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился с этими вопросами к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-is-complicit-there-is-no-direct-evidence-tying-it-attacks-israel-white-2023-10-09/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!