США назвали союзника России соучастником нападения на Израиль

Иран является соучастником войны в Израиле, хотя США не имеют никаких разведданных или доказательств, указывающих на прямое участие Ирана в атаках. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал представитель Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби, пишет "Reuters".

Иран. Фото: из открытых источников

"Иран в течение длительного времени поддерживает ХАМАС и другие террористические сети во всем регионе, учениями и ресурсами. И поэтому в этом отношении, очевидно, Иран является соучастником, но с точки зрения конкретных доказательств в отношении этого, такого рода атак, нет, у нас нет ничего", – заявил Джон Кирби.

Читайте также на портале "Комментарии" — атаки боевиков ХАМАС на Израиль, начавшиеся в субботу, 7 октября, были спланированы за несколько недель до этого при содействии иранских спецслужб. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных членов ХАМАСа и Хезболлы. При этом в Госдепе США заявили, что доказательств причастности Ирана к этим событиям пока нет. Сам официальный Тегеран, как и в случае с поставками россиянам дронов Shahed, отрицает и свою причастность к атаке ХАМАС на Израиль, при этом в заявлениях поддерживает действия палестинских боевиков. Ну, а Совбез ООН, собравшийся по ситуации в Израиле, никаких действий и заявлений в итоге не принял. Эксперты проанализировали данные заявления специально для издания "Комментарии".

Также издание "Комментарии" сообщало – всплывают жуткие данные о массовых расстрелах и захватах в заложники людей на молодежном фестивале вблизи сектора Газа. Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил, что нужно уничтожить ХАМАС, переговоры невозможны. При этом в Армии обороны Израиля (ЦХАЛ) отмечают, что на юге Израиля уже более двух суток продолжаются ожесточенные бои, а по Газе наносятся массированные ракетные и бомбовые удары. Какие главные выводы можно сделать на данный момент? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился с этими вопросами к экспертам.



