США срочно перебрасывают авианосную ударную группу на Ближний Восток

Соединенные Штаты Америки срочно перебрасывают как минимум одну авианосную ударную группу на Ближний Восток из-за роста напряженности в отношениях с Ираном.

Американский авианосец. Фото: из открытых источников

Авианосцы, вероятно, прибудут в регион в ближайшие дни или недели, сообщает Fox News со ссылкой на информированные источники среди американских военных.

"Ожидается, что военные силы США по воздуху, суше и морю прибудут в регион в ближайшие дни и недели, чтобы предоставить президенту военные варианты, если он решит нанести удары по Ирану, сообщили источники", — пишет издание.

Проинформированный источник заявил журналистам, что если президент Трамп решит провести военные действия, "это будет иначе, наступательнее". По информации собеседника, военные планировщики США готовят ряд вариантов, которые будут зависеть от действий режима Ирана в ближайшие дни.

"Ожидается, что системы противоракетной обороны также будут поставлены в регион для усиления обороны американских баз и Израиля. По словам источников, системы будут включать средства противоракетной обороны", – пишет издание.

Как сообщал портал "Комментарии", накануне президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал новое заявление на фоне обострения ситуации в Иране. По его словам, убийства в этой стране якобы прекратились. Американский президент также сообщил, что запланированные казни задержанных протестующих в Иране якобы отменили.

