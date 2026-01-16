США терміново перекидають авіаносну ударну групу на Близький Схід

Сполучені Штати Америки терміново перекидають щонайменше одну авіаносну ударну групу на Близький Схід через зростання напруженості у відносинах з Іраном.

Американський авіаносець. Фото: з відкритих джерел

Авіаносці, ймовірно, прибудуть у регіон у найближчі дні або тижні, повідомляє Fox News з посиланням на поінформовані джерела серед американських військових.

"Очікується, що військові сили США з повітря, суші та моря прибудуть до регіону в найближчі дні та тижні, щоб надати президенту військові варіанти, якщо він вирішить завдати ударів по Ірану, повідомили джерела", — пише видання.

Поінформоване джерело заявило журналістам, що якщо президент Трамп вирішить провести військові дії, "це буде інакше, більш наступально". За інформацією співрозмовника, військові планувальники США готують низку варіантів, які залежатимуть від дій режиму Ірану найближчими днями.

"Очікується, що системи протиракетної оборони також будуть поставлені в регіон для посилення оборони американських баз та Ізраїлю. За словами джерел, системи включатимуть засоби протиракетної оборони", — пише видання.

Як повідомляв портал "Коментарі", напередодні президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив нову заяву на тлі загострення ситуації в Ірані. За його словами, вбивства у цій країні нібито припинилися. Американський президент також повідомив, що заплановані страти затриманих протестувальників в Ірані нібито скасували.

