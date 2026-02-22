logo

Главная Новости Мир Ближний Восток США установили дедлайн для Ирана: сколько времени до начала войны
commentss НОВОСТИ Все новости

США установили дедлайн для Ирана: сколько времени до начала войны

Вашингтон ожидает от Тегерана проекта ядерного соглашения в течение 48 часов. В случае провала переговоров возможен военный сценарий.

22 февраля 2026, 18:05
Автор:
avatar

Slava Kot

Соединенные Штаты ожидают от Ирана подробного письменного предложения о новом ядерном соглашении в течение 48 часов. Если Тегеран предоставит проект, Вашингтон готов провести очередной раунд переговоров уже в эту пятницу в Женеве. В противном случае США могут провести военную операцию против Ирана. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника.

США установили дедлайн для Ирана: сколько времени до начала войны

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

По данным источников Axios, нынешнее дипломатическое давление может стать последним шансом достижения договоренностей между Ираном и США перед возможным переходом к силовому сценарию. По словам собеседника издания, администрация президента Дональда Трампа рассматривает этот этап как решающий. В случае провала переговоров США и Израиль могут прибегнуть к масштабной военной операции против Ирана.

Спецпредставители Стив Виткофф и Джаред Кушнер планируют прибыть в Женеву 27 февраля, если иранская сторона предоставит проект соглашения в ближайшие дни. Вашингтон также допускает возможность заключения временного соглашения как промежуточного шага к полноценному ядерному договору.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что предложение будет передано после одобрения политическим руководством в Тегеране. В то же время американские медиа сообщают о готовности военных США к потенциальному удару по Ирану уже в ближайшие выходные.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новый авианосец США Ford запустил "обратный отсчет" до удара по Ирану.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на ультиматум Трампа по Ирану. По словам представителя Путина, США отказываются от компромиссов.



Источник: https://www.axios.com/2026/02/22/iran-us-talks-friday-nuclear-deal
