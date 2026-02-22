США установили дедлайн для Ирана: сколько времени до начала войны

Соединенные Штаты ожидают от Ирана подробного письменного предложения о новом ядерном соглашении в течение 48 часов. Если Тегеран предоставит проект, Вашингтон готов провести очередной раунд переговоров уже в эту пятницу в Женеве. В противном случае США могут провести военную операцию против Ирана. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

По данным источников Axios, нынешнее дипломатическое давление может стать последним шансом достижения договоренностей между Ираном и США перед возможным переходом к силовому сценарию. По словам собеседника издания, администрация президента Дональда Трампа рассматривает этот этап как решающий. В случае провала переговоров США и Израиль могут прибегнуть к масштабной военной операции против Ирана.

Спецпредставители Стив Виткофф и Джаред Кушнер планируют прибыть в Женеву 27 февраля, если иранская сторона предоставит проект соглашения в ближайшие дни. Вашингтон также допускает возможность заключения временного соглашения как промежуточного шага к полноценному ядерному договору.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что предложение будет передано после одобрения политическим руководством в Тегеране. В то же время американские медиа сообщают о готовности военных США к потенциальному удару по Ирану уже в ближайшие выходные.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новый авианосец США Ford запустил "обратный отсчет" до удара по Ирану.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на ультиматум Трампа по Ирану. По словам представителя Путина, США отказываются от компромиссов.