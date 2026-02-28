Стало известно, действительно атака Израиля на Иран была совместной операцией с США

Атака израильской армии на Иран, которая началась утром 28 февраля, совместная операция США и Израиля. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на достоверные источники.

Трамп и Нетаньяху. Фото: из открытых источников

"Удар Израиля по Ирану в субботу утром был скоординирован с Соединенными Штатами", — сообщил CNN израильский источник.

При этом авторы материала отмечают, что пока неясно – это был односторонний удар Израиля, или США также принимали участие в утренней атаке.

Другое издание The Times of Israel со ссылкой на собственные источники сообщает, что одной из целей является иранский президентский комплекс аятоллы Али Хаменеи.

"США участвовали в сегодняшних утренних ударах по Ирану вместе с Израилем", — сообщил американский чиновник газете The Times of Israel.

Кроме того, неназванный американский чиновник заявил Al Jazeera, что авиаудары были направлены на демонтаж аппарата безопасности Ирана.

"Мы ожидаем, что авиаудары по Ирану будут широкомасштабными", — заявил он.

Напомним, в субботу, 28 февраля, Израиль нанес превентивный удар по Ирану. В центре столицы Тегерана произошло несколько мощных взрывов. Соответствующее заявление сделал министр обороны Израиля Исраэль Кац.

Атака произошла спустя несколько минут после того, как Кац объявил о начале "превентивного удара" против Ирана. В то же время Правительство Израиля объявило чрезвычайное положение из-за ожиданий ответных иранских действий с помощью беспилотников и баллистических ракет.

Также издание "Комментарии" сообщало – в четверг, 26 февраля, главный американский военачальник на Ближнем Востоке Брэд Купер доложил президенту США Дональду Трампу о вариантах возможных военных действий против Ирана. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Axios".



