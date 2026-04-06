Тайный план мира: Иран и США могут открыть Ормуз уже сегодня

Иран и США получили проект соглашения о прекращении военных действий, который может заработать уже в ближайшее время и разблокировать стратегический Ормузский пролив. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

Инициатором выступил Пакистан, предложивший двухэтапный план: немедленное прекращение огня и последующее заключение полноценного мирного соглашения. По данным источника, стороны должны согласовать все ключевые параметры в ближайшее время.

Предыдущий формат договоренностей предполагает меморандум о взаимопонимании, который будет заключен в электронном виде через Пакистан как главный канал коммуникации. В переговорах активно участвовали начальник штаба армии Пакистана Асим Мунир, вице-президент США Джей Ди Венс, спецпосланник Стив Виткофф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Согласно предложению, прекращение огня должно вступить в силу немедленно, что позволит восстановить судоходство через Ормуз. В течение следующих 15-20 дней стороны должны согласовать более широкое соглашение, которое предварительно называют Исламабадским. Финальные переговоры планируют провести в Исламабаде.

Ожидается, что окончательный документ будет включать в себя обязательства Тегерана отказаться от стремления к созданию ядерного оружия в обмен на смягчение санкций и размораживание активов.

Впрочем, вопреки активным контактам, Иран пока не дал четкого согласия на условия. Это оставляет ситуацию неопределенной, даже несмотря на шанс на скорейшее открытие одного из важнейших энергетических маршрутов мира.

Читайте на портале "Комментарии" — переговоры между США и Ираном о прекращении огня оказались на грани провала, что резко повышает риск масштабной войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в США, Израиле и регионе.

Также издание "Комментарии" сообщало – ядерный шантаж Ирана: Тегеран пугает радиационной катастрофой и упоминает Украину.



