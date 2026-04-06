Таємний план миру: Іран і США можуть відкрити Ормуз уже сьогодні

Іран та США отримали проєкт угоди про припинення воєнних дій, який може запрацювати вже найближчим часом і розблокувати стратегічну Ормузька протока. Про це повідомляє Reuters із посиланням на обізнане джерело.

Ініціатором виступив Пакистан, який запропонував двоетапний план: негайне припинення вогню та подальше укладення повноцінної мирної угоди. За даними джерела, сторони мають узгодити всі ключові параметри вже найближчим часом.

Попередній формат домовленостей передбачає меморандум про взаєморозуміння, який буде укладено в електронному вигляді через Пакистан як головний канал комунікації. У переговорах активно брали участь начальник штабу армії Пакистану Асім Мунір, віцепрезидент США Джей Ді Венс, спецпосланець Стів Віткофф та глава МЗС Ірану Аббас Аракчі.

Згідно з пропозицією, припинення вогню має набути чинності негайно, що дозволить відновити судноплавство через Ормуз. Протягом наступних 15-20 днів сторони повинні погодити ширшу угоду, яку попередньо називають "Ісламабадською". Фінальні переговори планують провести в Ісламабаді.

Очікується, що остаточний документ включатиме зобов’язання Тегерана відмовитися від прагнення до створення ядерної зброї в обмін на пом’якшення санкцій і розмороження активів.

Втім, попри активні контакти, Іран поки не дав чіткої згоди на умови. Це залишає ситуацію невизначеною, навіть попри шанс на швидке відкриття одного з найважливіших енергетичних маршрутів світу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — переговори між США та Іраном про припинення вогню опинилися на межі провалу, що різко підвищує ризик масштабної війни на Близькому Сході. Про це повідомляє Axios з посиланням на джерела у США, Ізраїлі та регіоні.

Також видання "Коментарі" повідомляло – ядерний шантаж Ірану: Тегеран лякає радіаційною катастрофою та згадує про Україну.



