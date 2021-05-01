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Главная Новости Мир Ближний Восток Теракт в Афганистане: много погибших и пострадавших
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Теракт в Афганистане: много погибших и пострадавших

Под завалами здания находятся десятки людей

сегодня, 01:15
Автор:

Ольга Чародий

В Афганистане в городе Пули Алам взорвался заминированный автомобиль. Об этом сообщает Kabul News TV в Twitter.

Теракт в Афганистане: много погибших и пострадавших

Афганистан (фото из открытых источников)

По предварительным данным, не менее 30 человек погибли, еще более 60 пострадали. Большинство погибших — студенты, госслужащие и мирные жители.

Начиненный взрывчатыми веществами автомобиль взорвался возле Центральной больницы. Под завалами здания находятся десятки людей. Идет поисково-спасательная операция.

Предположительно, целью атаки было здание рядом с больницей, где находились мирные жители и военные.

На данный момент ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за совершение теракта.

Напомним, вооруженные силы США начали эвакуацию некоторых своих баз в Афганистане. Об этом во время пресс-конференции сообщил командующий силами США и НАТО в Афганистане Скотт Миллер. По его словам, все американские базы в стране будут переданы афганским силам. В предстоящие две недели США планируют передать три базы и один аэродром. По утверждению командующего, американцы покинут Афганистан, несмотря на неопределенную судьбу мирного соглашения между сторонами конфликта. Кроме того, Миллер призвал Талибан снизить уровень насилия в Афганистане. 

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, каковы шансы, что ситуация в Афганистане стабилизируется. Политтехнолог, магистр международных отношений (King's College London 2004) Тарас Березовец обращает внимание, что решение 45-го президента США Дональда Трампа вывести американский военный контингент с территории двух государств (Ирака и Афганистана) пока окончательно не пересмотрено новой администрацией Джо Байдена. Тем не менее, планы сохранить военное присутствие в обеих странах были озвучены.




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Источник: https://twitter.com/kabulnewstv/status/1388159712533880834?s=19
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