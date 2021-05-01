Теракт в Афганистане: много погибших и пострадавших

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Ольга Чародий
В Афганистане в городе Пули Алам взорвался
заминированный автомобиль. Об этом сообщает Kabul News TV в Twitter.
Афганистан (фото из открытых источников)
По предварительным данным, не менее 30 человек погибли, еще
более 60 пострадали. Большинство погибших — студенты, госслужащие и мирные
жители.
Начиненный взрывчатыми веществами автомобиль взорвался возле
Центральной больницы. Под завалами здания находятся десятки людей. Идет
поисково-спасательная операция.
Предположительно, целью атаки было здание рядом с больницей,
где находились мирные жители и военные.
На данный момент ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за совершение теракта.
Напомним, вооруженные силы США начали эвакуацию некоторых своих баз в Афганистане. Об этом во время пресс-конференции сообщил командующий силами США и НАТО в Афганистане Скотт Миллер. По его словам, все американские базы в стране будут переданы афганским силам. В предстоящие две недели США планируют передать три базы и один аэродром. По утверждению командующего, американцы покинут Афганистан, несмотря на неопределенную судьбу мирного соглашения между сторонами конфликта. Кроме того, Миллер призвал Талибан снизить уровень насилия в Афганистане.
Ранее портал "Комментарии" рассказывал, каковы шансы, что ситуация в Афганистане стабилизируется. Политтехнолог, магистр международных отношений (King's College London 2004) Тарас Березовец обращает внимание, что решение 45-го президента США Дональда Трампа вывести американский военный контингент с территории двух государств (Ирака и Афганистана) пока окончательно не пересмотрено новой администрацией Джо Байдена. Тем не менее, планы сохранить военное присутствие в обеих странах были озвучены.
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