Трагическая ошибка израильской армии: новая информация об убитых заложниках

Израильская армия обнародовала новые подробности ошибочного убийства собственных граждан, которые были заложниками ХАМАС в Секторе Газа. Трое заложников, сбежавших от ХАМАС и имевших при себе белый флаг, были застрелены израильскими солдатами.

Израильтяне собрались, чтобы почтить память об убитых заложниках. Фото из открытых источников

Израильский военный представитель Даниэль Хагари рассказал об инциденте, который произошел 15 декабря в районе интенсивных боев. Трое мужчин сбежали из плена и махали белым флагом, указывая, что они без оружия, однако израильские военные открыли по ним огонь и убили всех троих на месте.

"Они все были без рубашек и имели палку с белой тканью. Солдат почувствовал угрозу и открыл огонь. Он считал, что это террористы, поэтому открыли огонь и убили сразу двоих", — сказал Хагари.

По его словам, боевики ХАМАС часто используют тактику обмана и одеваются в гражданскую одежду, поэтому израильские солдаты ошибочно восприняли их как угрозу.

Третий заложник, который был ранен после обстрелов, вернулся в здание и звал на помощь на иврите, однако мужчина также был убит израильским солдатом.

"Командир батальона отдал приказ о прекращении огня, но прозвучала еще одна очередь в сторону третьего мужчины, который также погиб", — сообщил спикер израильской армии и добавил, что "это противоречило правилам боевых действий".

После этого тела убитых были доставлены в Израиль для экспертизы, обнаружившей, что они были заложниками. В ответ на убийство солдатами заложников сотни человек собрались в центре Тель-Авива. Они также требовали принять меры для освобождения оставшихся в плену ХАМАС израильских заложников.

Напомним, 7 октября ХАМАС атаковали Израиль. В результате неожиданного нападения палестинские боевики убили более 1200 человек и взяли в плен 240 человек. Израильская армия начала операцию против ХАМАС и зашла в сектор Газа. Как сообщают официальные лица из сектора Газа, подконтрольного ХАМАСу, во время боевых действий армии Израиля погибли около 19 тыс. человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Маск ответил на приглашение ХАМАС посетить Сектор Газы.

Также "Комментарии" писали о Байдене, который сравнил Путина с ХАМАСом.