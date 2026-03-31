Трамп дал два совета странам, имеющим проблемы с нефтью из-за войны в Иране

Президент США Дональд Трамп обратился к странам, которые столкнулись с проблемами поставки нефти из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке и блокирования Ормузского пролива. По его словам, существуют два варианта выхода из энергетического кризиса.

Президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social предложил покупать нефть у США или получить ее через военные действия на Ближнем Востоке.

"Всем тем странам, которые не могут получить топливо через Ормузский пролив, как Великобритания, отказавшаяся участвовать в обезглавлении Ирана, у меня есть предложение для вас: покупайте у США, у нас его достаточно; наберитесь немного отложенной смелости, идите в пролив и просто возьмите его", — заявил Трамп.

Также Трамп посетовал, что другие страны не помогли США вести войну против Ирана, и теперь Вашингтон не планирует помогать им.

"Вам придется начать учиться бороться за себя, США больше не будут рядом, чтобы помочь вам, так же, как и вас не было рядом с нами. Иран, по сути, уничтожен. Самая тяжелая часть сделана. Идите и покупайте свою собственную нефть!", — добавил Трамп.

Напомним, что 28 февраля США совместно с Израилем начали атаковать Иран. В ответ Тегеран объявил о блокировании Ормузского пролива, который является одним из важнейших маршрутов транспортировки нефти в мире. Из-за этого мировые цены на нефть резко выросли, достигнув самых высоких показателей за последние несколько лет.

