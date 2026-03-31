Трамп дал два совета странам, имеющим проблемы с нефтью из-за войны в Иране

Slava Kot
Президент США Дональд Трамп обратился к странам, которые столкнулись с проблемами поставки нефти из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке и блокирования Ормузского пролива. По его словам, существуют два варианта выхода из энергетического кризиса.
Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social предложил покупать нефть у США или получить ее через военные действия на Ближнем Востоке.
Также Трамп посетовал, что другие страны не помогли США вести войну против Ирана, и теперь Вашингтон не планирует помогать им.
Напомним, что 28 февраля США совместно с Израилем начали атаковать Иран. В ответ Тегеран объявил о блокировании Ормузского пролива, который является одним из важнейших маршрутов транспортировки нефти в мире. Из-за этого мировые цены на нефть резко выросли, достигнув самых высоких показателей за последние несколько лет.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп выдвинул ультиматум Ирану и пригрозил новому руководству страны.
Также "Комментарии" писали, что в США призывают немедленно убрать Трампа.