Трамп висунув новий ультиматум Ірану та пригрозив новому керівництву країни
НОВИНИ

Трамп висунув новий ультиматум Ірану та пригрозив новому керівництву країни

Трамп пригрозив Ірану знищити електростанції, нафтові свердловини та острів Харг, якщо не буде угоди

30 березня 2026, 15:13
Автор:
Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявив про "значний прогрес" у переговорах з новим керівництвом Ірану, однак одночасно попередив Тегеран про жорсткі наслідки, якщо домовленості не буде досягнуто найближчим часом.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп у власній соціальній мережі Truth Social заявив, США ведуть переговори з Іраном.

"Сполучені Штати Америки ведуть серйозні переговори з новим і більш розумним режимом щодо припинення наших військових операцій в Ірані. Досягнуто значного прогресу", — пише Трамп.

Разом з цим Трамп висунув ультиматум новому іранському керівництву. За його словами, американські військові готові завдати серйозного удару по Ірану, якщо Тегеран не виконає умови США.

"Але якщо з якоїсь причини угода не буде досягнута найближчим часом і якщо Ормузька протока не буде негайно відкрита, ми завершимо наше чудове "перебування" в Ірані, підірвавши та повністю знищивши всі їхні електростанції, нафтові свердловини та острів Харг і, можливо, всі опріснювальні установки", — пише Трамп.

Трамп додав, що такі дії стануть відповіддю на загибель американських військових і союзників, яких, за його словами, Іран атакував протягом 47-річного "терору" старого режиму.

Нова ескалація на Близькому Сході розпочалася 28 лютого, коли США разом з Ізраїлем завдали ударів по іранських об’єктах. У відповідь Тегеран атакував держави-партнери Вашингтона в регіоні, де розміщені американські військові бази, а також заблокував Ормузьку протоку.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що принц Ірану у вигнанні звернувся з попередженням до Трампа.

Також "Коментарі" писали, що Іран знищив рідкісний літак США ДРЛВ E-3 Sentry за пів мільярда доларів.



Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116317880658472708
