Трамп висунув новий ультиматум Ірану та пригрозив новому керівництву країни

Президент США Дональд Трамп заявив про "значний прогрес" у переговорах з новим керівництвом Ірану, однак одночасно попередив Тегеран про жорсткі наслідки, якщо домовленості не буде досягнуто найближчим часом.

Дональд Трамп у власній соціальній мережі Truth Social заявив, США ведуть переговори з Іраном.

"Сполучені Штати Америки ведуть серйозні переговори з новим і більш розумним режимом щодо припинення наших військових операцій в Ірані. Досягнуто значного прогресу", — пише Трамп.

Разом з цим Трамп висунув ультиматум новому іранському керівництву. За його словами, американські військові готові завдати серйозного удару по Ірану, якщо Тегеран не виконає умови США.

"Але якщо з якоїсь причини угода не буде досягнута найближчим часом і якщо Ормузька протока не буде негайно відкрита, ми завершимо наше чудове "перебування" в Ірані, підірвавши та повністю знищивши всі їхні електростанції, нафтові свердловини та острів Харг і, можливо, всі опріснювальні установки", — пише Трамп.

Трамп додав, що такі дії стануть відповіддю на загибель американських військових і союзників, яких, за його словами, Іран атакував протягом 47-річного "терору" старого режиму.

Нова ескалація на Близькому Сході розпочалася 28 лютого, коли США разом з Ізраїлем завдали ударів по іранських об’єктах. У відповідь Тегеран атакував держави-партнери Вашингтона в регіоні, де розміщені американські військові бази, а також заблокував Ормузьку протоку.

