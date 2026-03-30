Трамп висунув новий ультиматум Ірану та пригрозив новому керівництву країни

Slava Kot
Президент США Дональд Трамп заявив про "значний прогрес" у переговорах з новим керівництвом Ірану, однак одночасно попередив Тегеран про жорсткі наслідки, якщо домовленості не буде досягнуто найближчим часом.
Президент США Дональд Трамп.
Дональд Трамп у власній соціальній мережі Truth Social заявив, США ведуть переговори з Іраном.
Разом з цим Трамп висунув ультиматум новому іранському керівництву. За його словами, американські військові готові завдати серйозного удару по Ірану, якщо Тегеран не виконає умови США.
Трамп додав, що такі дії стануть відповіддю на загибель американських військових і союзників, яких, за його словами, Іран атакував протягом 47-річного "терору" старого режиму.
Нова ескалація на Близькому Сході розпочалася 28 лютого, коли США разом з Ізраїлем завдали ударів по іранських об’єктах. У відповідь Тегеран атакував держави-партнери Вашингтона в регіоні, де розміщені американські військові бази, а також заблокував Ормузьку протоку.
