Трамп дав дві поради країнам, які мають проблеми з нафтою через війну в Ірані
Трамп дав дві поради країнам, які мають проблеми з нафтою через війну в Ірані

Дональд Трамп порадив країнам купувати паливо у США та самостійно захищати свої енергетичні інтереси.

31 березня 2026, 14:45
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп звернувся до країн, які зіткнулися з проблемами постачання нафти через ескалацію конфлікту на Близькому Сході та блокування Ормузької протоки. За його словами, існують два варіанти виходу з енергетичної кризи.

Трамп дав дві поради країнам, які мають проблеми з нафтою через війну в Ірані

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social запропонував купувати нафту у США або отримати її через військові дії на Близькому Сході.

"Усім тим країнам, які не можуть отримати паливо через Ормузьку протоку, як-от Велика Британія, яка відмовилася брати участь у обезголовленні Ірану, у мене є пропозиція для вас: купуйте у США, у нас його достатньо; наберіться трохи відкладеної сміливості, йдіть до протоки та просто візьміть її", — заявив Трамп. 

Також Трамп поскаржився, що інші країни не допомогли США вести війну проти Ірану і тепер Вашингтон не планує допомагати їм.

"Вам доведеться почати вчитися боротися за себе, США більше не будуть поруч, щоб допомогти вам, так само, як і вас не було поруч з нами. Іран, по суті, знищено. Найважча частина зроблена. Ідіть і купуйте свою власну нафту!", — додав Трамп.

Нагадаємо, що 28 лютого США спільно з Ізраїлем почали атакувати Іран. У відповідь Тегеран оголосив про блокування Ормузької протоки, яка є одним з найважливіших маршрутів транспортування нафти у світі. Через це світові ціни на нафту різко зросли, досягнувши найвищих показників за останні кілька років. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп висунув ультиматум Ірану та пригрозив новому керівництву країни.

Також "Коментарі" писали, що в США закликають негайно прибрати Трампа.



Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116323481956698353
