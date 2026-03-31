Трамп дав дві поради країнам, які мають проблеми з нафтою через війну в Ірані

Президент США Дональд Трамп звернувся до країн, які зіткнулися з проблемами постачання нафти через ескалацію конфлікту на Близькому Сході та блокування Ормузької протоки. За його словами, існують два варіанти виходу з енергетичної кризи.

Дональд Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social запропонував купувати нафту у США або отримати її через військові дії на Близькому Сході.

"Усім тим країнам, які не можуть отримати паливо через Ормузьку протоку, як-от Велика Британія, яка відмовилася брати участь у обезголовленні Ірану, у мене є пропозиція для вас: купуйте у США, у нас його достатньо; наберіться трохи відкладеної сміливості, йдіть до протоки та просто візьміть її", — заявив Трамп.

Також Трамп поскаржився, що інші країни не допомогли США вести війну проти Ірану і тепер Вашингтон не планує допомагати їм.

"Вам доведеться почати вчитися боротися за себе, США більше не будуть поруч, щоб допомогти вам, так само, як і вас не було поруч з нами. Іран, по суті, знищено. Найважча частина зроблена. Ідіть і купуйте свою власну нафту!", — додав Трамп.

Нагадаємо, що 28 лютого США спільно з Ізраїлем почали атакувати Іран. У відповідь Тегеран оголосив про блокування Ормузької протоки, яка є одним з найважливіших маршрутів транспортування нафти у світі. Через це світові ціни на нафту різко зросли, досягнувши найвищих показників за останні кілька років.

