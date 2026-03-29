У США закликають негайно прибрати Трампа

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Американський актор Роберт Де Ніро різко розкритикував президента США Дональда Трампа під час протесту "Без королів" (No Kings), що відбувся у Нью-Йорку. Під час виступу перед мітингувальниками актор заявив, що чинний глава держави становить загрозу для американських свобод і його необхідно зупинити.
Роберт Де Ніро закликав зупинити Трампа.
Акції протесту у США проходили під гаслом "Без королів" і були спрямовані проти політики нинішньої адміністрації. За словами Де Ніро, скандування "ні королям" фактично означає протест проти Трампа та його стилю правління.
Актор також розкритикував тих політиків, які підтримують Трампа. За його словами, без їх допомоги, американський президент не зміг би реалізувати ті рішення, які у нього вдається ухвалити зараз.
28 березня у США розгорнулася хвиля масових протестів проти політики Трампа. За даними організаторів, демонстрації відбулися в усіх 50 штатах США. Найбільші акції пройшли у Вашингтоні, Лос-Анджелесі, Сан-Франциско та Міннеаполісі. До протестів долучилися мільйони людей, які виступають проти внутрішньої та зовнішньої політики адміністрації Трампа.
