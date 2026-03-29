У США закликають негайно прибрати Трампа

Американський актор Роберт Де Ніро різко розкритикував президента США Дональда Трампа під час протесту "Без королів" (No Kings), що відбувся у Нью-Йорку. Під час виступу перед мітингувальниками актор заявив, що чинний глава держави становить загрозу для американських свобод і його необхідно зупинити.

Роберт Де Ніро закликав зупинити Трампа. Фото з відкритих джерел

Акції протесту у США проходили під гаслом "Без королів" і були спрямовані проти політики нинішньої адміністрації. За словами Де Ніро, скандування "ні королям" фактично означає протест проти Трампа та його стилю правління.

"Настав час сказати ні королям. Настав час сказати ні Дональду Трампу. Ми вже натерпілися. Ні королю Трампу, ні непотрібним війнам, які розкрадають наші ресурси, приносять у жертву наших хоробрих військовослужбовців та вбивають невинних людей. Ні корумпованим лідерам, які збагачують себе та своїх друзів з класу Епштейна. Трампа треба зупинити", — закликав Де Ніро.

Актор також розкритикував тих політиків, які підтримують Трампа. За його словами, без їх допомоги, американський президент не зміг би реалізувати ті рішення, які у нього вдається ухвалити зараз.

"Він не зміг би робити всі ці жахливі речі, які він робить, без змови з Конгресом та головорізами у своїй адміністрації. Були й інші президенти, які перевіряли конституційні межі своєї влади, але жоден з них не становив такої екзистенційної загрози нашим свободам і безпеці, жоден, окрім Трампа. Його треба зупинити, і його треба зупинити зараз", — додав Де Ніро.

28 березня у США розгорнулася хвиля масових протестів проти політики Трампа. За даними організаторів, демонстрації відбулися в усіх 50 штатах США. Найбільші акції пройшли у Вашингтоні, Лос-Анджелесі, Сан-Франциско та Міннеаполісі. До протестів долучилися мільйони людей, які виступають проти внутрішньої та зовнішньої політики адміністрації Трампа.

