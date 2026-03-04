Трамп под риском поражения в Иране: США может спасти только одно

Президент США Дональд Трамп может столкнуться с серьезными трудностями в случае эскалации войны против Ирана. Об этом заявил журналист-международник Иван Яковина, объяснив, почему формальное военное превосходство США и Израиля не означает автоматической победы.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Иван Яковина отметил, что, несмотря на преимущество США и Израиля в военных ресурсах, они могут проиграть войну против Ирана. По его словам, это объясняется структурой иранской власти, существенно отличающейся от авторитарных моделей, где система держится на одном лице, как в Ираке или в России.

"США и Израиль, конечно, бесконечно мощнее Ирана. Но они все еще могут проиграть эту войну, причем по своей вине. Я думаю, их ошибка была в том, что они сначала поставили себе слишком высокую планку, объявив, что их цель – свержение нынешней власти в Иране. А добиться реализации этой цели с каждым днем ​​войны становится все сложнее", — пишет журналист.

Яковина считает, что устранение отдельных лидеров не будет означать разрушение системы в Иране. Ключевые институты глубоко интегрированы в общество, а их ликвидация нуждалась бы в наземной операции. По словам журналиста, воздушные удары, которые сейчас совершает США и Израиль, не способны достичь заявленной цели.

Несмотря на это, Яковина уверен, что ввод войск несет риск масштабных потерь со стороны США. По его словам, современная война все больше зависит от дронов. В случае вторжения, Иран может быстро получить технологическую и инструкторскую поддержку от Китая и России. США и Израиль имеют значительный военный опыт, однако именно в сфере массового применения дронов их возможности могут оказаться ограниченными.

"Выходит, что без вторжения цель войны не достигнута, а вторжение станет чрезмерно затратным в плане потерь. Оба варианта хуже. Плюс не забываем, что Трамп уже практически в маразме, а его министр обороны Гегсет — клинический дегенерат, который к тому же уволил из Пентагона всех лучших генералов и адмиралов", — пишет Яковина.

По оценке Яковины, для Тегерана достаточно сохранить существующий режим, чтобы считать результат победой. Единственным сценарием, способным радикально изменить баланс и способствовать успеху для США, эксперт называет восстание внутри страны, способное свергнуть режим и Иране.

"Для нас все равно есть плюсы, поскольку США с Израилем сейчас порежут иранский ВПК, который помогает России, а поражение в войне поставит крест на Трампе и его дружбе с Путиным", — подытожил Яковина.

