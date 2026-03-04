Трамп назвав найгірший сценарій для США у війні з Іраном

Президент США Дональд Трамп окреслив, який розвиток подій вважає найгіршим для Вашингтона у війні проти Ірану. За його словами, найгіршим варіантом буде ситуація, коли до влади в країні прийде режим "нічим не кращим, за попередника".

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем заявив, що найбільшим ризиком може стати зміна влади в Тегерані без реальних змін для країни.

"Мабуть, це і був би найгірший сценарій: пройти через усе це, а потім через п’ять років зрозуміти, що ви привели до влади людину, яка нічим не краща. Тож я хотів би побачити там когось, хто справді зможе повернути все людям. У військовому плані ми фактично їх розгромили", — сказав Трамп.

На запитання журналістів про можливу роль принца Рези Пахлаві як майбутнього лідера Ірану Трамп відповів стримано. За його словами, у США не розглядають це питання активно і вважають більш імовірним сценарій, за якого новий лідер з’явиться всередині країни.

"Деякі люди його люблять, але ми не замислювалися над цим надто багато. Мені здається, що хтось всередині Ірану, можливо, був би більш відповідним кандидатом", — сказав Трамп.

Нагадаємо, що 28 лютого США та Іран почали атакувати Іран. Після ударів було ліквідовано значну частину керівництва країни, зокрема убито верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї. У відповідь Іран атакував сусідні країни, зокрема ті, які мають на своїй території американські військові бази.

