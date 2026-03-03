logo_ukra

Головна Новини Світ США США підтвердили нові втрати після атаки на Іран: стало відомо, як загинули американські солдати
commentss НОВИНИ Всі новини

США підтвердили нові втрати після атаки на Іран: стало відомо, як загинули американські солдати

Пентагон повідомив про загибель шістьох американських військових під час операції проти Ірану.

3 березня 2026, 07:50
Автор:
avatar

Slava Kot

Кількість загиблих американських військових у межах операції "Епічна лють" проти Ірану зросла до шести. Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM), уточнивши, що останки двох зниклих безвісти військовослужбовців були виявлені на об’єкті, який зазнав удару під час перших атак у регіоні.

США підтвердили нові втрати після атаки на Іран: стало відомо, як загинули американські солдати

США підтвердили нові втрати у війні з Іраном. Фото з відкритих джерел

Перші втрати США підтвердили 1 березня, тоді йшлося про трьох загиблих. Уже наступного дня офіційна цифра втрат США у війні з Іраном зросла до чотирьох, а тепер стало відомо про шістьох загиблих американських військових.

"Станом на 16:00 за східним часом, 2 березня, шестеро військовослужбовців США загинули в бою. Нещодавно американські сили знайшли останки двох раніше зниклих безвісти військовослужбовців на об'єкті, який був уражений під час перших атак Ірану в регіоні", — йдеться в повідомлення CENTCOM.

У Пентагон заявили, що імена загиблих не розголошуватимуть щонайменше 24 години, до моменту сповіщення родин.

За інформацією CNN, усі шестеро американських солдатів загинули внаслідок прямого удару Ірану по тимчасовому оперативному центру, розташованому в цивільному порту в Кувейт. Видання пише, що боєприпас, здатний обходити системи протиповітряної оборони, влучив у контейнерну споруду з трьох секцій. Повідомляється, що сирена повітряної тривоги не спрацювала, пожежа тривала кілька годин, а евакуація тіл була ускладнена значними пошкодженнями.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про реакцію Трампа на загибель американських солдатів у війні з Іраном.

Також "Коментарі" писали, що Кувейт збив три американські винищувачі на Близькому Сході.



Джерело: https://x.com/CENTCOM/status/2028576582445437039
