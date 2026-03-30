Трамп выдвинул новый ультиматум Ирану и пригрозил новому руководству страны

Президент США Дональд Трамп заявил о "значительном прогрессе" в переговорах с новым руководством Ирана, однако одновременно предупредил Тегеран о жестких последствиях, если договоренности не будут достигнуты в ближайшее время.

Президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп в собственной социальной сети Truth Social заявил, что США ведут переговоры с Ираном.

"Соединенные Штаты Америки ведут серьезные переговоры с новым и более разумным режимом по прекращению наших военных операций в Иране. Достигнут значительный прогресс", — пишет Трамп.

При этом Трамп выдвинул ультиматум новому иранскому руководству. По его словам, американские военные готовы нанести серьезный удар по Ирану, если Тегеран не выполнит условия США.

"Но если по какой-то причине соглашение не будет достигнуто в ближайшее время и если Ормузский пролив не будет немедленно открыт, мы завершим наше замечательное "пребывание" в Иране, взорвав и полностью уничтожив все их электростанции, нефтяные скважины и остров Харг и, возможно, все опреснительные установки", — пишет Трамп.

Трамп добавил, что такие действия станут ответом на гибель американских военных и союзников, которых, по его словам, Иран атаковал в течение 47-летнего "террора" старого режима.

Новая эскалация на Ближнем Востоке началась 28 февраля, когда США вместе с Израилем нанесли удары по иранским объектам. В ответ Тегеран атаковал государства-партнеры Вашингтона в регионе, где размещены американские военные базы, а также заблокировал Ормузский пролив.

