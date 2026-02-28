logo

Удар по вершине режима: кто мог быть убит в Иране в результате атаки США и Израиля

В Тегеране «значительные потери» среди руководства, судьба командования КСИР и министра обороны остается неясной

28 февраля 2026, 16:07
Кравцев Сергей

В результате утренних ударов по Ирану 28 февраля, предположительно, погибли верховный лидер страны Али Хаменеи и командующий Корпусом стражей исламской революции генерал Мохаммад Пакпур. Об этом сообщают The Times of Israel и Channel 12 со ссылкой на источники в Израиле.

Удар по вершине режима: кто мог быть убит в Иране в результате атаки США и Израиля

Али Хаменеи. Фото: из открытых источников

По данным СМИ, появляются "все более явные признаки" ликвидации Хаменеи. Ранее утверждалось, что он как минимум получил ранения. Эти оценки основывались на информации анонимных собеседников, а также на сообщениях о разрушениях в районе его резиденции. Официального подтверждения со стороны Тегерана пока нет.

Сообщается, что Хаменеи должен был выступить с обращением к нации, однако в эфире Channel 12 предположили, что возможное видеообращение могло быть записано заранее.

Израильские источники также заявляют о "очень значительном ущербе" высшему руководству Ирана и военному командованию. По предварительным оценкам, среди погибших могут быть министр обороны и глава разведки страны. Эти сведения не подтверждены ни иранскими властями, ни Армия обороны Израиля.

Ранее сообщалось, что удары были направлены не только на Хаменеи, но и на президента Ирана Масуд Пезешкиан.

Пакпур возглавил КСИР после гибели своего предшественника Хоссейна Салами в июне 2025 года. Если информация подтвердится, речь может идти о беспрецедентном ударе по всей системе власти Исламской Республики.

Читайте также на портале "Комментарии" — не только Израиль и США: еще одна страна готова ввязаться в войну против Ирана.

Также издание "Комментарии" сообщало – война против Ирана: Дональд Трамп сделал первое заявление.




