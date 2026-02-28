Удар по вершині режиму: хто міг бути вбитий в Ірані внаслідок атаки США та Ізраїлю

Внаслідок ранкових ударів по Ірану 28 лютого, ймовірно, загинули верховний лідер країни Алі Хаменеї та командувач Корпусом вартових ісламської революції генерал Мохаммад Пакпур. Про це повідомляють The Times of Israel та Channel 12 з посиланням на джерела в Ізраїлі.

Алі Хаменеї. Фото: із відкритих джерел

За даними ЗМІ, з'являються все більш явні ознаки ліквідації Хаменеї. Раніше стверджувалося, що він, як мінімум, отримав поранення. Ці оцінки ґрунтувалися на інформації анонімних співрозмовників, а також повідомлення про руйнування в районі його резиденції. Офіційного підтвердження з боку Тегерана наразі немає.

Повідомляється, що Хаменеї мав виступити зі зверненням до нації, проте в ефірі Channel 12 припустили, що можливе відеозвернення могло бути записане заздалегідь.

Ізраїльські джерела також заявляють про "дуже значну шкоду" вищому керівництву Ірану та військовому командуванню. За попередніми оцінками, серед загиблих можуть бути міністр оборони та голова розвідки країни. Ці відомості не підтверджені ні іранською владою, ні Армія оборони Ізраїлю.

Раніше повідомлялося, що удари були спрямовані не лише на Хаменеї, а й на президента Ірану Масуд Пезешкіан.

Пакпур очолив КВІР після загибелі свого попередника Хосейна Саламі у червні 2025 року. Якщо інформація підтвердиться, може йтися про безпрецедентний удар по всій системі влади Ісламської Республіки.

