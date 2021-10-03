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В столице Афганистана раздался взрыв возле мечети: есть погибшие и раненые

По информации СМИ, целями теракта являлись руководители талибов.

сегодня, 22:40
Автор:

Денис Подставной

В столице Афганистана прогремел взрыв. Об этом сообщает издание УНИАН. 

В столице Афганистана раздался взрыв возле мечети: есть погибшие и раненые

Талибы - фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел неподалёку от мечети Идгах в Кабуле. Сообщается, что во время церемонии  прощания с матерью Забихуллы Муджахида, представителя движения "Талибан", которое захватило власть в стране, раздался взрыв. По информации СМИ, целями теракта являлись руководители талибов. 

Как сообщил представитель "Талибана" Билал Карими, талибы не пострадали. В результате происшествия погибшими и ранеными оказались гражданские, что находились у ворот мечети. 

Согласно данным издания Al Jazeera, всего от взрыва погибли по меньшей мере два человека и еще несколько получили ранения различной степени тяжести. 

На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. 

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Итальянском городе самолет упал на зданиеНа борту разбившегося частного самолета находилось шестеро человек. Летательный аппарат рухнул прямиком на здание. В результате происшествия никто не выжил. На место событий поспешили правоохранители, спасатели и медики. 

Также "Комментарии" информировали о том, что в Бангладеш при загадочных обстоятельствах погибло два украинских моряка. Мужчины находились на борту сухогруза под флагом Маршалловых островов. Судно находилось в порту Читтагонг с 19 сентября. Медики предположили, что смерть одного из моряков могла наступить в следствии сердечного приступа. Отмечается, что погибшие не имели никаких симптомов коронавирусной инфекции.  На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента. 





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Источник: https://www.unian.net/world/vozle-mecheti-v-kabule-progremel-vzryv-est-pogibshie-novosti-mira-11565358.html
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