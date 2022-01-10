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В Афганистане прогремел мощный взрыв у здания школы: погибли дети

В афганской провинции Нангархар взрыв унес жизни девятерых детей

сегодня, 18:15
Автор:

Денис Подставной
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В Афганистане прогремел мощный взрыв. Об этом пишет издание Aamaj News. 

В Афганистане прогремел мощный взрыв у здания школы: погибли дети

"Скорая". Фото из открытых источников

Как стало известно, сегодня, 10 января, в афганской провинции Нангархар произошел взрыв. Инцидент произошел вблизи учебного заведения в уезде Лал Пур. 

Согласно данным издания, взорвался минометный снаряд. В результате происшествия погибли девять несовершеннолетних учеников школы. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. 

В настоящее время представители движения "Талибан", которое захватило власть в стране, пока не прокомментировали произошедшее. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что гребцы из Великобритании оказались в продырявленной лодке посреди Атлантического океана. Мужчины хотят проплыть несколько тысяч миль в благотворительных целях. Во время путешествия их лодка подверглась атаке хищных рыб. Они пробили дыры в палубе плавсредства, в результате чего вода попала внутрь. Гребцы при этом не пострадали и могут продолжать движение. Однако, вода добавила вес лодке и замедлила путешествие.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в американском городе Нью-Йорк пламя охватило многоэтажное жилое здание. Возгорание образовалось в квартире на одном из этажей, а дальше распространилось из-за незакрытых входных дверей. Во время пожара пострадало нисколько десятков граждан. Некоторым из них понадобилась помощь медиков. Еще почти два десятка жильцов погибли. Среди жертв есть несовершеннолетние. На данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства событий. 


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Источник: https://twitter.com/aamajnews24/status/1480499030421647360?s=20
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