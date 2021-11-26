В Афганистане прогремел взрыв: дети пытались продать мину

В Афганистане прогремел взрыв. Об этом сообщает издание Корреспондент.

"Скорая". Фото из открытых источников

Как стало известно, трагедия произошла вчера, 25 ноября, в афганской провинции Тахар. Как пишет СМИ, в окрестностях города Талукан несколько малолетних обнаружили взрывное устройство. Дети пытались перевести находку в город с целью продажи, однако во время транспортировки мина детонировала.

В результате происшествия вся группа малолетних погибла на месте от полученных травм. Умершим было всего от восьми до десяти лет.

Издание отмечает, что в Афганистане не редки случаи гибели детей из-за взрывов боеприпасов, которые разбросаны по всей стране в результате многолетней войны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в России прогремел взрыв на шахте. После этого образовался пожар. Прибывшие на место событий сотрудники спасательную службы незамедлительно начали поисково-спасательную операцию. Работники шахты были эвакуированы, однако нескольким людям не удалось спасти. В результате происшествия погибло по меньшей мере 11 человек. Всего в шахте работали почти три сотни горняков.

Также издание "Комментарии" информировало о том, что в Аргентине стая пираний напала на людей, который купались в реке Парана. В результате инцидента пострадали несколько десятков отдыхающих. Сильнее всего была ранена несовершеннолетняя местная жительница. Хищники откусили ей палец на ноге. Медики доставили пострадавшую в больницу и оказали ей помощь, однако палец спасти не удалось. После случившегося власти страны запретили людям заходит в воду реки Парана. На пляже установили предупреждающие таблички.

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