В Афганистане раздался взрыв в религиозной школе: много погибших и раненых

В Афганистане прогремел взрыв. Об этом сообщает издание Urdu Point.

В религиозной школе произошел взрыв. Фото: Vedomosti-ua.com

Как стало известно, инцидент произошел в медресе Мазхар аль-Улюм, что в афганской провинции Хост. Согласно данным правоохранительных органов, во время собрания студентов в религиозной школе произошел взрыв гранаты.

В результате происшествия погибли по меньшей мере семь человек и еще многие получили ранения различной степени тяжести. На место событий поспешили медики и правоохранители.

Потерпевшие были госпитализированы. На данный момент устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что на востоке Афганистана автомобиль журналиста попал под обстрел. В салоне транспортного средства находились пятеро человек (журналист и члены его семьи). Вооруженные злоумышленники стреляли из рикши, когда автомобиль двигался по дороге в округе Джелалабад. Боевики вели огонь из стрелкового оружия. В результате происшествия погибло два человека и еще трое получили ранения. Пострадавших доставили в медицинские учреждения.

Также "Комментарии" информировали о том, что в Польше произошло смертельное ДТП с участием граждан Украины. Легковой автомобиль слетел с дороги и врезался в дерево. Удар был настолько мощным, что прибывшим на место событий спасателям пришлось вырезать тела погибших из покореженного транспортного средства. В результате происшествия погибла двое мужчин 1999 и 2000 годов рождения. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства инцидента. Подробно об этом читайте в нашем материале.

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