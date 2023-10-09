В чем разница между войнами в Израиле и Украине: Зеленский сделал заявление

Между войной в Украине и очередным обострением конфликта между Израилем и Палестиной есть только одно отличие. Как передает портал "Комментарии", об этом во время выступления на пленарном заседании ПА НАТО заявил президент Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Одновременное зло, и только одно отличие – там террористическая организация, ударившая по Израилю, здесь ударило по Украине террористическое государство. Намерения декларированы разные, но сущность – одна... Вы это видите... Видите такую же кровь на улицах. Такие же расстреляны гражданские машины. Такие же тела людей, которые были замучены", — заявил глава украинского государства.

По словам президента, в эти взгляды направлены на регион Ближнего Востока и "никто и никогда не сможет забыть то, что террористы сделали в Израиле".

"Тысячи ракет против мирных городов. Расстрелы людей прямо в машинах на дорогах… Мужчин и женщин, детей… Никого не жалели. Улицы, залитые кровью. Заложники… Террористы сами же дали миру кадры издевательств, гордясь ими. Женщины, которых избивали. Пожилые люди, которые были украдены из своих домов… Украденные дети. И мы еще не знаем, сколько людей захвачены и дико вывезены террористами... Убитых даже пытались еще и унизить, издеваясь над их телами ....Все это мы видели в Израиле", — описал ситуацию в Израиле президент.

Он также отметил, что и сами же израильтяне — израильские журналисты, которые были в Украине, в Буче, — говорят теперь, что они видели такое же зло там, куда пришла Россия.

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