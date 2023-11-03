В чем США будут убеждать Израиль: стала известна цель визита Блинкена в Иерусалим

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Израиль 3 ноября будет призывать израильское правительство согласиться хотя бы на короткое время прекратить военные операции в Секторе Газе. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times".

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на информацию от официальных источников Администрации Джо Байдена, издание утверждает, что Блинкен будет обсуждать не "прекращение огня", а серию коротких пауз в ведении огня. Это якобы нужно для того, чтобы обеспечить безопасное освобождение заложников, а также предоставление гуманитарной помощи.

В материале говорится, что призыв к тому, что американские официальные лица называют "гуманитарными паузами", является одним из ряда ключевых вопросов, которые глава Госдепа США обсудит с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху во время своего визита.

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