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В чем США будут убеждать Израиль: стала известна цель визита Блинкена в Иерусалим

По информации NYT, США будут добиваться серии гуманитарных пауз в боях между Израилем и ХАМАС

сегодня, 10:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Израиль 3 ноября будет призывать израильское правительство согласиться хотя бы на короткое время прекратить военные операции в Секторе Газе. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times".

В чем США будут убеждать Израиль: стала известна цель визита Блинкена в Иерусалим

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на информацию от официальных источников Администрации Джо Байдена, издание утверждает, что Блинкен будет обсуждать не "прекращение огня", а серию коротких пауз в ведении огня. Это якобы нужно для того, чтобы обеспечить безопасное освобождение заложников, а также предоставление гуманитарной помощи.


В материале говорится, что призыв к тому, что американские официальные лица называют "гуманитарными паузами", является одним из ряда ключевых вопросов, которые глава Госдепа США обсудит с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху во время своего визита.

Читайте также на портале "Комментарии" — обострение на Ближнем Востоке, спровоцированное атакой ХАМАС на Израиль и последующими ответными действиями израильской армии (ЦАХАЛ), длится уже четвертую неделю. Наступление ЦАХАЛ в секторе Газа происходит на данный момент с трех сторон, но без некого мощного натиска. Какова вероятность, что в противостояние Израиля и ХАМАС вступит некая третья сторона? Угрозы ранее звучали со стороны Ирана, не исключено участие Турции. Те же Штаты отправили на Ближний Восток немалые силы, а также предупреждают о "повышенном риске" распространения конфликта, напоминая об ударах по военным базам США боевиками, поддерживающими Иран. Как события в ближневосточном конфликте могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему худшее в войне на Ближнем Востоке еще впереди: что заявил лидер ХАМАС.




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Источник: https://www.nytimes.com/2023/11/02/us/politics/biden-israel-gaza-fighting-pause.html
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