В городе Газа заканчивается чистая вода, люди могут начать умирать от сильного обезвоживания. Проблемы с водой возникли после того, как водопроводная станция Газы и общественные сети водоснабжения прекратили работу. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN", со ссылкой на сведения Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA).

В Газе заканчивается чистая вода

По словам Филиппа Лаццарини из UNRWA, сейчас жителям Газы приходится использовать грязную воду из колодцев, а это увеличивает риск заболеваний, передающихся через жидкость.

"Нам нужно транспортировать топливо в Газу сейчас. Топливо — единственный способ для людей иметь безопасную питьевую воду. Если нет, люди начнут умирать от сильного обезвоживания, в том числе маленькие дети, пожилые люди и женщины", – говорится в сообщении ООН.

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Также издание "Комментарии" сообщало – спустя ровно неделю после нового витка израильско-палестинского противостояния ситуация в зоне конфликта остается напряженной. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится начать масштабную наземную операцию в Секторе Газа. Боевики ХАМАС благодарят российского диктатора Владимира Путина, что тот открыто встал на их сторону. США пытаются предотвратить расползание эскалации на весь Ближний Восток. Украина делает свои выводы из очередного "погорячения", акцентируя, что тут явно есть российский след. Специально для издания "Комментарии" эксперты поделились ключевыми выводами и прогнозами касательно обострения на Ближнем Востоке.



