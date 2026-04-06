В Иране хватаются за голову: кто на этот раз ликвидирован в результате ударов США
В Иране хватаются за голову: кто на этот раз ликвидирован в результате ударов США

Иран сообщил о гибели главы разведки КСИР Маджида Хадеме

6 апреля 2026, 12:03
В результате обстрела погиб глава разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Маджид Хадеми. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "Tasnim".

В материале отмечается, что Хадеми погиб в результате "американо-сионистской террористической атаки" сегодня на рассвете. Его охарактеризовали как "авторитетного и образованного" руководителя разведывательного ведомства.

Также сообщается, что Хадеми почти 50 лет служил в разведывательных и контрразведывательных структурах корпуса, занимая руководящие должности на разных уровнях. Ранее он возглавлял организацию защиты информации Министерства обороны и ведомство КСИР по "защите информации".

Хадем был назначен главой разведки иранского КСИР 20 июня прошлого года вместо Мохаммада Каземи, погибшего во время израильского удара.

Читайте на портале "Комментарии" — Иран частично смягчил свою позицию по Ормузскому проливу, заявив о готовности разрешить транзит отдельных судов. Речь идет исключительно о перевозке так называемых "товаров первой необходимости", в то время как для других кораблей проход остается закрытым. Об этом сообщает CNN.

Также издание "Комментарии" сообщало – в субботу, 28 февраля, Израиль нанес превентивный удар по Ирану. Позже появилось заявление президента США Дональда Трампа, фактически подтвердившего, что армия США совместно с армией Израиля начала масштабную военную операцию в Иране, цель которой – уничтожить угрозу со стороны жестокого иранского режима. В свою очередь, Иран уже совершил ракетные обстрелы в направлении территории Израиля. Действительно ли началась та самая большая война, которую анонсировали раньше? Как происходящее может отразиться в Украине? Издание "Комментарии" разбиралось по этим вопросам, собрав мнения экспертов.




