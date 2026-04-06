В Иране хватаются за голову: кто на этот раз ликвидирован в результате ударов США

В результате обстрела погиб глава разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Маджид Хадеми. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "Tasnim".

В материале отмечается, что Хадеми погиб в результате "американо-сионистской террористической атаки" сегодня на рассвете. Его охарактеризовали как "авторитетного и образованного" руководителя разведывательного ведомства.

Также сообщается, что Хадеми почти 50 лет служил в разведывательных и контрразведывательных структурах корпуса, занимая руководящие должности на разных уровнях. Ранее он возглавлял организацию защиты информации Министерства обороны и ведомство КСИР по "защите информации".

Хадем был назначен главой разведки иранского КСИР 20 июня прошлого года вместо Мохаммада Каземи, погибшего во время израильского удара.

