В Иране микроавтобус слетел с дороги: много погибших и раненых

В Иране произошло смертельное ДТП. Об это сообщает издание Times Of Israel.

Смертельное ДТП в Иране. Фото: АА.com.

Трагедия произошла сегодня, 2 сентября в курдской провинции Кордестан что на западе страны. Как стало известно микроавтобус с пассажирами внутри слетел с дороги. В результате происшествия погибли 16 человек и еще 12 получили ранения различной степени тяжести. На место инцидента был направлен вертолёт спасательной службы и шесть карет скорой помощи.

Потерпевшие были доставлены в медицинское учреждение в городе Санандадж. На данный момент причина аварии неизвестна. Проводится расследование.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Перу автобус с пассажирами упал в 200-метровое ущелье. Транспортное средство скатилось по крутому склону обрыва и остановился у русла реки. В результате происшествия погибли по меньшей мере 17 человек и еще многие получили ранения. Потерпевшие были госпитализированы медиками, которые прибыли на место трагедии. По предварительным данным водитель автобуса уснул за рулём. Устанавливаются все обстоятельства события. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что на одной из автодорог американского штата Миссисипи произошло обрушение. Водители автомобилей не заметив обрыв продолжали движение и падали в него. В результате происшествия погибло два человека и еще многие травмировались. Потерпевшие были доставлены в медицинские учреждения Сотрудники правоохранительных органов предположили, что обрушение дороги могло произойти из-за проливных дождей вызванных сильным ураганом. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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