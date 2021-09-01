В Перу автобус с пассажирами упал в глубокое ущелье: много погибших и раненых (ФОТО)

В Перу автобус с пассажирами внутри упал в ущелье. Об этом сообщает издание El Peruano.

В Перу автобус упал в ущелье. Фото: El Peruano.

Как стало известно, инцидент произошла на 72 километре центральной магистрали. Сообщается, что автобус выехал из города Уануко и направлялся в Лиму.

По неизвестным причинам транспортное средство сорвалось в 200-метровое ущелье. Автобус скатился по крутому склону обрыва и остановился у русла реки Римак. В результате происшествия погибли, как минимум 17 человек и 20 получили ранения различной степени тяжести.

На место происшествия поспешили медики, полицейские и спасатели. Потерпевшие были госпитализированы в медицинские учреждения. На данный момент причина ДТП устанавливается.

По предварительным данным, водитель транспортного средства заснул за рулем и ехал с превышением скорости.





Фото: El Peruano.



Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в штате Миссисипи (США) на одном из шоссе произошло обрушение части автодороги. Водители транспортных средств не заметив исчезновения проезжей части, продолжали движение и падали в обрыв. В результате происшествия погибли два человека и еще многие получили ранения. Медики, которые прибыли на место инцидента доставили потерпевших в больницы. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в турецком городе Стамбул произошел пожар на химическом заводе, который занимается производством одеколона для рук. По информации СМИ, во время пожара раздавались взрывы. В результате происшествия пострадал один человек, который пытался ликвидировать возгорание. Причины пожара устанавливаются. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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