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Главная Новости Мир Южная Америка В Перу автобус с пассажирами упал в глубокое ущелье: много погибших и раненых (ФОТО)
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В Перу автобус с пассажирами упал в глубокое ущелье: много погибших и раненых (ФОТО)

Автобус скатился по крутому склону обрыва

сегодня, 18:45
Автор:

Денис Подставной

В Перу автобус с пассажирами внутри упал в ущелье. Об этом сообщает издание El Peruano.

В Перу автобус с пассажирами упал в глубокое ущелье: много погибших и раненых (ФОТО)

В Перу автобус упал в ущелье. Фото: El Peruano.

Как стало известно, инцидент произошла на 72 километре центральной магистрали. Сообщается, что автобус выехал из города Уануко и направлялся в Лиму.

По неизвестным причинам транспортное средство сорвалось в 200-метровое ущелье. Автобус скатился по крутому склону обрыва и остановился у русла реки Римак. В результате происшествия погибли, как минимум 17 человек и 20 получили ранения различной степени тяжести. 

На место происшествия поспешили медики, полицейские и спасатели. Потерпевшие были госпитализированы в медицинские учреждения. На данный момент причина ДТП устанавливается. 

По предварительным данным, водитель транспортного средства заснул за рулем и ехал с превышением скорости. 

В Перу автобус с пассажирами упал в глубокое ущелье: много погибших и раненых (ФОТО) - фото 2

 Фото: El Peruano.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в штате Миссисипи (США) на одном из шоссе произошло обрушение части автодороги. Водители транспортных средств не заметив исчезновения проезжей части, продолжали движение и падали в обрыв. В результате происшествия погибли два человека и еще многие получили ранения. Медики, которые прибыли на место инцидента доставили потерпевших в больницы. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в турецком городе Стамбул произошел пожар на химическом заводе, который занимается производством  одеколона для рук. По информации СМИ, во время пожара раздавались взрывы. В результате происшествия пострадал один человек, который пытался ликвидировать возгорание. Причины пожара устанавливаются. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://elperuano.pe/noticia/128045-carretera-central-aumenta-a-17-los-muertos-por-despiste-de-bus-inteprovincial
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