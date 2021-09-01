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Главная Новости Мир США Автомобили с людьми падали в обрыв: в США обвалилась дорога (ФОТО)
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Автомобили с людьми падали в обрыв: в США обвалилась дорога (ФОТО)

По предположениям полицейских, обрушение дороги могло произойти из-за проливных дождей

сегодня, 11:04
Автор:

Денис Подставной

В Соединённых Штатах Америки обвалилась часть автодороги. Об этом сообщает издание Associated Press.

Автомобили с людьми падали в обрыв: в США обвалилась дорога (ФОТО)

Обрушение дороги в США. Фото: Twitter.

Как стало известно, инцидент произошел в американском штате Миссисипи. Там обвалилась часть шоссе. Автомобили один за другим падали в обрыв. В результате происшествия погибло два человека и еще многие получили ранения различной степени тяжести. На место происшествия прибыли правоохранители и медики. Потерпевшие были госпитализированы. 

Автомобили с людьми падали в обрыв: в США обвалилась дорога (ФОТО) - фото 2

По предположениям стражей порядка, обрушение дороги могло произойти из-за проливных дождей, которые вызвал ураган Ида. Водители автомобилей не заметив исчезновения проезжей части, продолжали движение и падали в обрыв. 

Транспортные средства доставали с помощью крана. Из-за разрушений на автодороге школьные автобусы не смогут доставлять детей в учебное заведение. Власти были вынуждены приостановить обучение в школе. 

В Сети появились фотографии с места событий. 

Автомобили с людьми падали в обрыв: в США обвалилась дорога (ФОТО) - фото 3

Фото: Twitter.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что у берегов американского штата Калифорния потерпел крушение военный вертолет. Летательный аппарат взлетел с борта авианосца под названием Abraham Lincoln. У него на борту находилось шестеро членов экипажа. На данный момент удалось спасти одного человека. Поисково-спасательная операция продолжается. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что популярная Instagram-блогерша обнаружена мёртвой в США. Бездыханное тело 33-летней женщины было обнаружено в её собственном доме, также рядом лежал труп 34-летнего мужчины. Правоохранители предположили, что мужчина мог убить блогершу, а затем покончить свою жизнь самоубийством. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://apnews.com/article/mississippi-fe0eb84245c9f41f5b764b0be47d1602
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