В Иране подняли черный флаг: что это значит

В сеть попали фото и видео с черным флагом, вывешенным над святыней Имама Резы в Иране. Что это значит согласно иранским традициям.

Иран поднял черный флаг над святыней Резы. Фото из открытых источников

На фоне палестино-израильского конфликта и последних событий в Секторе Газы, где в результате взрыва погибли более 500 человек, в сеть попала фото черного флага над иранской святыней.

В иранской культуре черный флаг обычно символизирует траур. Его используют в общественных событиях, таких как похороны, а также на религиозных праздниках и важных религиозных событиях, чтобы почтить память о погибших или святых.

Интернет-пользователи считают, что на этот раз черный флаг Иран вывесил в знак солидарности с Палестиной, где в секторе Газа произошла трагедия со смертью сотен человек. В результате на улицы Иордании, Турции, Ливана, Ирана, Ирака и других стран вышли тысячи людей с протестами, обвиняющими Израиль в ударе по больнице. Израиль отвергает все обвинения и приводит доказательства, что трагический случай произошел из-за ХАМАСа.

Следует отметить, что у Ирана также есть красный флаг, который имеет другое значение. Его вывешивают как символ начала войны или военных действий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что базирующаяся на территории Ливана террористическая группировка Хезболла объявила "день беспрецедентного гнева" для Израиля. Таким образом, Хезболла отреагировала на удар по больнице в Секторе Газы.

Также "Комментарии" писали об израильском после в Южной Корее, который считает, что боевики ХАМАС используют в боях вооружения, которое могли получить из Северной Кореи.