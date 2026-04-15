Главная Новости Мир Ближний Восток В Иране предложили убить Трампа: говорят о "тщательно спланированной" мести
В Иране предложили убить Трампа: говорят о "тщательно спланированной" мести

Иранское издание призвало к "устранению" Дональда Трампа.

15 апреля 2026, 15:45
Slava Kot

Главный редактор консервативного издания Kayhan Хосейн Шариатмадари призвал к "физическому устранению" президента США Дональда Трампа. Иранский медийщик считает, что таким образом, американцы избавятся от позора созданного Трампом.

Хосейн Шариатмадари в своей статье задал риторический вопрос, почему сами американцы не "избавятся" от своего лидера.

"Почему бы вам не устранить Трампа и физически не ликвидировать его, чтобы избавиться от этого позора?", — спросил Шариатмадари.

Редактор Kayhan продолжил свой текст вопросом указывая, что из-за начавшейся войны против Ирана, США якобы исполняют желание Израиля.

"Вы граждане Соединенных Штатов или рабы Израиля?", — говорится в статье.

Это не первые угрозы из Ирана по поводу возможности убить Трампа. Ранее заместитель спикера парламента Али Никзад заявил, что из-за начавшейся войны на Ближнем Востоке ответ будет "тщательно спланированным" и враги Ирана "заплатят высокую цену".

"Эта месть будет осуществлена в подходящее время и в должном месте, с тщательным планированием", — сказал Никзад, угрожая президенту США.

Дональд Трамп ранее также заявлял, что иранские структуры якобы уже пытались дважды организовать покушение на него. Однако, по его словам, он убил Хаменеи первым.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что великий аятолла Ирана объявил фетву о джихаде, в которой упомянул о Трампе и пролитии крови.

Также "Комментарии" писали, что Иран ответил на заявления Дональда Трампа о блокаде Ормузского пролива сатирическим видео с "пением" президента США, созданного с помощью ИИ.



Источник: https://www.iranintl.com/en/202604156837
