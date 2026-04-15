Іранці висміяли Трампа: відео-сатира, як президент США співає про Ормузьку протоку

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Дипломатичне протистояння між США та Іраном отримало несподіваний культурний вимір. Після жорстких заяв Дональда Трампа щодо блокади Ормузької протоки іранська сторона відповіла сатирою. У мережі з’явилося відео, де американський президент "співає" про блокаду під відомий хіт.
Дональд Трамп.
Дональд Трамп оголосив про блокаду Ормузької протоки 12 квітня. Наступного дня він оголосив точний час початку операції — 13 квітня о 10:00 за східним стандартним часом. Центральне командування США (CENTCOM) опублікувало попередження для екіпажів суден, повідомляючи, що "судна, які входять у заблоковану зону або виходять з неї без дозволу, підлягають перехопленню, перенаправленню та захопленню".
Неодноразові погрози Дональда Трампа викликали несподівану реакцію Тегерана. Посольство Ірану в Південній Африці використало хіт французької співачки Desireless "Voyage, Voyage", щоб висміяти американського лідера.
У ньому віртуальний аватар Трампа створений штучним інтелектом в диско вбрані та пишною шевелюрою виконує пародійну версію пісні, якій головні слова змінено на "блокада, блокада".
