Іранці висміяли Трампа: відео-сатира, як президент США співає про Ормузьку протоку

Дипломатичне протистояння між США та Іраном отримало несподіваний культурний вимір. Після жорстких заяв Дональда Трампа щодо блокади Ормузької протоки іранська сторона відповіла сатирою. У мережі з’явилося відео, де американський президент "співає" про блокаду під відомий хіт.

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп оголосив про блокаду Ормузької протоки 12 квітня. Наступного дня він оголосив точний час початку операції — 13 квітня о 10:00 за східним стандартним часом. Центральне командування США (CENTCOM) опублікувало попередження для екіпажів суден, повідомляючи, що "судна, які входять у заблоковану зону або виходять з неї без дозволу, підлягають перехопленню, перенаправленню та захопленню".

Неодноразові погрози Дональда Трампа викликали несподівану реакцію Тегерана. Посольство Ірану в Південній Африці використало хіт французької співачки Desireless "Voyage, Voyage", щоб висміяти американського лідера.

У ньому віртуальний аватар Трампа створений штучним інтелектом в диско вбрані та пишною шевелюрою виконує пародійну версію пісні, якій головні слова змінено на "блокада, блокада".

"Я ніколи не здамся, Ормузька протока має бути перекрита, блокада, блокада, в моїй голові тільки блокада, будь ласка, пропустіть кораблі, давайте, хоча б кілька, якщо ви блокуватимете мене, я заблокую вас, блокада, блокада, я думав, що це просте завдання, блокада, тепер MAGA та Меланія залишають мене, блокада, блокада, здача нижче моєї гідності, блокада, я думаю, що мене скоро імпічментують", – співає ШІ Трамп.

