В Иране рассказали, кто еще готов вступить в войну с Израилем

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян пригрозил Израилю войной с "Хезболлой", если массированные удары по Газе не прекратятся. Глава МИД Ирана во время выступления в Бейруте заявил, что Израиль должен прекратить атаки на Газу, иначе "война может распространиться на другие части Ближнего Востока, если "Хезболла" присоединится к битве". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Times of Israel".

Хезболла. Фото: из открытых источников

Дипломат заявил, что, если правительство Израиля не одумается, страна пострадает от "мощного землетрясения".

Амирабдоллахян заявил, что ливанская группировка "Хезболла", поддерживаемая Ираном, просчитала все сценарии войны. Лидер движения Хасан Насралла ознакомил его с планами террористической группы.

"Я знаю о сценариях, которые разработала "Хезболла". Любой шаг "Хезболлы", повлечет мощное землетрясение в сионистском образовании", — заявил он.

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Также издание "Комментарии" сообщало – спустя ровно неделю после нового витка израильско-палестинского противостояния ситуация в зоне конфликта остается напряженной. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится начать масштабную наземную операцию в Секторе Газа. Боевики ХАМАС благодарят российского диктатора Владимира Путина, что тот открыто встал на их сторону. США пытаются предотвратить расползание эскалации на весь Ближний Восток. Украина делает свои выводы из очередного "погорячения", акцентируя, что тут явно есть российский след. Специально для издания "Комментарии" эксперты поделились ключевыми выводами и прогнозами касательно обострения на Ближнем Востоке.