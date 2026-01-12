В Иране резко возросло количество жертв во время массовых протестов, накрывших страну

Число жертв массовых протестов в Иране резко возросло и уже превысило 500 человек. Об этом сообщила правозащитная организация HRANA, которая базируется в США и собирает данные от активистов внутри страны и за ее пределами.

По подсчетам HRANA, за две недели протестов в Иране погибли по меньшей мере 538 человек, в том числе 490 протестующих и 48 сотрудников сил безопасности. Также сообщается, что еще более 10 600 человек были арестованы.

Иранские власти официальных цифр не обнародовали, а независимо проверить эти данные пока невозможно. В то же время, масштабы насилия свидетельствуют о самом серьезном кризисе для духовного руководства Исламской Республики со времени протестов 2022 года.

На фоне эскалации ситуации резко обострилась и интернациональная риторика. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что может вмешаться, если иранские власти будут применять силу против протестующих. По данным Reuters, в Вашингтоне рассматривают широкий спектр вариантов, в том числе возможные военные удары.

Тегеран ответил жесткими предупреждениями. Спикер парламента Ирана Мохаммед Бакер Галибаф заявил, что в случае нападения США "все американские базы и корабли" в регионе, а также Израиль станут законными целями.

