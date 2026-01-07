У США пригрозили, що Трамп "вб'є" верховного лідера Ірану: названа одна умова

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що президент США Дональд Трамп може ліквідувати верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї. За словами американського політика, такий розвиток подій може відбутися у випадку силового придушення протестів з боку іранської влади

Ліндсі Грем. Фото з відкритих джерел

Ліндсі Грем в ефірі Fox News публічно звернувся до Алі Хаменеї з погрозами. За його словами, Трамп може прийняти радикальне рішення, яке призведе до зміни режиму в Ірані.

"Ми підтримуємо вас. Дональд Трамп – це не Барак Обама. Він вас підтримує. А аятоли, ви повинні зрозуміти: якщо ви продовжуватимете вбивати своїх людей, які вимагають кращого життя, Дональд Трамп вб'є вас. В Ірані грядуть зміни. Це буде найбільша зміна в історії Близького Сходу – позбавлення від цього нацистського режиму. Народ Ірану допомога вже в дорозі", — сказав Грем.

Заява Грема пролунала на тлі хвилі антиурядових протестів в Ірані, які відбуваються через погіршення економічної ситуації в країні, зокрема завдяки санкціям. Також мали місце випадки насильства, повідомлялося про кілька смертей, зокрема серед протестувальників та поліцейських у різних містах.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що це не перші погрози США. Трамп на початку року застеріг владу Ірану від застосування сили до протестувальників.

Також "Коментарі" писали, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї має план втечі до Москви на тлі масових протестів і кризи в країні. Наразі влада Ірану намагається зупинити протести, зокрема обіцяє "хабар" у 6 євро кожному іранцю.